Atendió a los medios de comunicación Víctor Sánchez del Amo después de la primera semana de pretemporada. El técnico asume parte del rol de portavoz del Málaga, tal y como confesó ante los medios. Lanzó un mensaje positivo y cauto entremezclado con alguna exigencia o recomendación. Los fichajes y la planificación, lo más destacado.

"Somos conscientes de la situación que hay y esa preocupación que tienen nuestros aficionados es lógica. Hay que ver las cosas con una perspectiva realista. También quería convocar una rueda de prensa para comunicarme con nuestros aficionados y transmitirles un mensaje de tranquilidad y compartir información que ellos no tienen porque es de uso interno. Estamos igual de preocupados que de confiados. Estoy en constante contacto tanto con Caminero, como Joaquín Jofre como con el jeque Al-Thani. La primera semana del Tour es para colocarse, observar a los rivales y una actitud más contemplativa de no perder el Tour, estamos en la segunda y cuando empieza tiene que haber movimientos, hay que mover el árbol. Es un mensaje que he trasladado a la dirección deportiva, que también comparte, y a la propiedad. Es una semana importante para empezar a hacer movimientos para que pasen cosas. Estamos con esa expectativa. Les agradecemos a los aficionados que a pesar de no tener información siguen sacando abonos, estamos cerca de los 15.000, hay que darles las gracias porque es un activo impresionante. Estamos seguros de que vamos a ir aumentando esa cifra para ver si somos capaces de batir récords", comenzó el técnico.

Al reconocer sus conversaciones con el presidente, se desató el lógico interés por saber qué dice Al-Thani de todo: "Nos manda tranquilidad, que vamos a tener un proyecto competitivo y eso me genera también confianza. La comunicación es fluida con la propiedad, con Joaquín, con Caminero. Ya lo dijimos en la rueda de prensa de la renovación. El mercado de fichajes es un periodo complicado, complejo. Las cosas no se pueden hacer cuando uno quiere, estás también en manos de intereses de terceras partes, otros clubes, jugadores. No te da posición de fuerza en las operaciones. Estoy informado de todas las operaciones que tenemos en camino, muy interesantes tanto en salidas como en llegadas. Están pendientes de últimos detalles, de flecos. Esta semana es la adecuada en ese sentido para que podamos dar un paso adelante, de esa primera semana de estar a la espera a esta segunda de empezar con los movimientos que nos permitan seguir avanzando".

Primera semana de trabajo

"Hemos terminado la primera semana de trabajo, la hemos completado muy bien, sin grandes incidencias en cuanto lesiones, que siempre hay un índice de riesgo importante. Los jugadores han venido muy bien de peso y de forma. Este trabajo va encaminado a eso, además de lo físico recuperar hábitos técnicos y tácticos. Afrontamos esta segunda semana para aumentar ritmos, intensidades, cargas…".

Trabajar con 30 jugadores y muchos no seguirán

"Esto viene pasando en el fútbol desde hace muchos años. Empezar trabajando en pretemporada con un gran números de jugadores que no van a quedarse en el equipo por distintas circunstancias. Hasta en mi época en el Dépor recuerdo pretemporadas con 40 jugadores. Te adaptas como cuerpo técnico, preparas los trabajos... No sacrificas nunca por supuesto tus objetivos que tienes para la temporada y la planificación pero hay que adaptarse. No es algo exclusivo del Málaga, está en el mundo del fútbol. Se llega a comentar que estoy enfadado y hasta me planteo la posibilidad de no seguir. Eso no entra en nuestras cabezas, si por algo se caracteriza este cuerpo técnico es por estar encantado de afrontar situaciones complicadas. Ya lo hemos demostrado en nuestra historia como cuerpo técnico que no nos importa no tener presupuestos que no sean de los mayores de la categoría. Trabajamos con la máxima ilusión, pensando que se puede ser competitivo en cualquier circunstancia. Tenemos un contrato firmado con el club que es sagrado. Pero hay uno más importante que no se firmó en los despachos, se firmó el día del Dépor, en la manera en que nos despedimos. Ahí tenemos un compromiso con toda esa gente y con los jugadores. No hay ninguna duda de que no lo vamos a romper y que pondremos todo de nuestra parte para hacer de este Málaga un equipo muy competitivo".

¿Cómo está la plantilla?

"Invito a que vengáis a ver cualquier entrenamiento o cualquier espacio de convivencia en la concentración. El ambiente es fantástico, con una gran predisposición por parte de los jugadores, compañerismo. Intentamos promover eso para generar un grupo unido y comprometido. Sabemos que el fútbol de hoy tiene estas circunstancias y además no son nuevas para ellos. Muchos han estado en pretemporadas así y se tiene que afrontar con naturalidad y aprovechar cada minutos. No vemos a los jugadores en distintas categorías porque uno vaya a estar o no estar. El trabajo de pretemporada es nuestro objetivo número uno y lo vamos a desarrollar con los que estén".

¿Le gustaría que empezara ya la competición?

"Me encantan las pretemporadas. No tenemos prisa porque llegue la competición. Son momentos muy bonitos para vivir ese sufrimiento que te lleva a ser más competitivo. Vivir eso junto a los jugadores es una de las partes que más me gusta de mi trabajo, ya me gustaba como jugador".

Empezar una temporada de cero

"No estoy de acuerdo que empezamos de cero, eso para empezar. Y es algo que para nosotros es importantísimo. Ya nos conocemos de casi tres meses del final de la temporada anterior. Y eso nos lleva a estar en este punto valioso en el que no partimos de cero. Muchas partes de trabajo táctico ya asimilado y con un desarrollo de relaciones personales que te lleva a un punto importante de confianza. Lo que sí es verdad que empezar desde el principio es ideal para los entrenadores para toma de decisiones, entrenamiento, configuración de plantilla. Para eso sí es importante empezar desde el principio".

Peligro de no poder inscribir jugadores

"Está para todos los equipos que participamos con esas reglas de juego y configuración de mercado de los propios clubes. Son las reglas del juego que hay para todos, no podemos mirar más allá y sí asumir la parte de responsabilidad que nos compete a nuestro cuerpo técnico. A la hora de ejecutar las operaciones podemos apretar ningún botón. Eso corresponde a la propiedad, a la dirección del club. Estamos en constante contacto de todos los movimientos y nos marcamos esta semana como una semana importante para que pueda haber movimientos".

Símil con el Tour

"Estamos configurando el equipo, en ese periodo de trabajo para cerrar el equipo en la jornada uno. Hemos hecho la comparación con el Tour, pero realmente aún no estamos compitiendo, sólo hemos hecho la preparación de Tour".