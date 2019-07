Otro de los asuntos donde puso el acento Víctor Sánchez del Amo en su comparecencia ante los medios está relacionado con el mercado de fichajes. Compara el modelo español con el inglés y ve un atraso que se cierre tan tarde y con la competición ya iniciada. No es la primera vez que opina del asunto.

"Me gustaría que la fecha de cierre de mercado de fichajes estuviera más coordinado con el inicio del campeonato, como el fútbol inglés. Son una referencia a nivel de gestión y se estudia su caso de éxito. Para los cuerpos técnicos es ideal, porque te obliga a tener la planificación cerrada justo para esa fecha, siempre con alguna excepción por lesión. Pero es un gesto de mucho respeto al trabajo de los profesionales (jugadores y técnicos). Para eso están las pretemporada. Tenemos que adaptarnos, pero el mercado puede más que la propia necesidad de los jugadores para preparase. Y así hay jugadores que no se concentran en el trabajo porque están pendientes de llamadas de agentes. Eso no es lo ideal para la pretemporada, y nosotros hacemos. ¿Si están pendientes mis jugadores del teléfono? Eso pasa en todos los sitios, no es una excepción los equipos".

Para más inri, el Málaga tiene que jugar el mismo día que el mercado cierra. "Mi opinión es que se hacen las mismas operaciones y la mayoría en la última semana. Se puede hacer un estudio. Vamos a intentar que esa última semana sea justo la del inicio de liga, que la adelanten por atrás. Va en contra del trabajo, los deportistas nos adaptamos a todo, pero desde la gestión también hay que pensar en optimizar el trabajo. Y se exigen resultados para todos los equipos desde el primer día. Hay que tener en cuenta a los jugadores, también los aficionados, otra de las esencias, los entrenadores… El trabajo que desarrolla. No solo los números del negocio. Se puede optimizar todo".