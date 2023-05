Fichajes Málaga: Loren Juarros, director deportivo confirmado por dos años y uno opcional

El Málaga ya tiene nuevo director deportivo. Era un secreto a voces pero ya lo confirmó Kike Pérez, director general, en la rueda de prensa con José María Muñoz en La Rosaleda. El burgalés, que fuera jugador de la Real Sociedad y el Athletic de Bilbao, tiene una larga experiencia en club txuri urdin aunque llevaba un lustro fuera de la rueda tras ser vinculado a Getafe, Sporting y Granada sin que se concretara.

Loren firma con el Málaga por dos temporadas con opción a una más en el caso de que se consiga el ascenso a Segunda División en cualquiera de ellas. El ex delantero será presentado esta semana y aunque ya está trabajando de facto, firmará y tomará posesión. Será interesante conocer cuál es su propuesta. Su trabajo de cantera en la Real Sociedad fue óptimo, relanzó Zubieta y varios jugadores de los que ahora son la base del equipo que se va a meter en Champions League salvo catástrofe en breves fechas.

La pregunta es obligada. ¿Cuál es conocimiento del nuevo director deportivo de la Primera RFEF? Ha desarrollado toda su carrera entre Primera y Segunda, de donde ascendió con la Real Sociedad. "El conocimiento de Loren es amplísimo. El directo deportivo, tanto el activo como el inactivo, el que está sin trabajo esperando un proyecto, está viendo fútbol siempre. Los futbolistas buenos son los que son en cada categoría. No es algo dificilísimo. Es dificilísimo contextualizar ese extremo derecho de Primera RFEF buenísimo si va a funcionar en el Málaga. Que todo lo que conlleva su pareja, sus hijos... Enganchen en la ciudad, con el sistema, con su personalidad. Es mucho más complejo, hay que crear un equipo. Por eso es lo bonito del fútbol. Fallamos todos porque el fútbol es una familia. Cuando las cosas no se han cohesionado es fallo de todos. El conocimiento de Loren es amplísimo. La madre del cordero es qué hacemos con esos jugadores tan buenos en el Málaga. Sus habilidades conectan con lo que queremos en el club. Y luego el nivel personal. Cuando se contrata jugadores es contratar directivos. Que todo eso, dentro de lo que se vaya a analizar cada caso, para ficharlo", dice Kike Pérez.

Peculiaridades para fichar

Como categoría nueva (la próxima será su tercera temporada de existencia) se han cambiado normativas y protocolos en la Asamblea, así que puede haber alguna oscilación. De hecho, hay un grupo de presidentes beligerante con la idea de reestructurar de nuevo porque no ha satisfecho las expectativas con las que se creó, desde los ingresos por TV a la dimensión que ideó Rubiales para una categoría más potente. El núcleo es el dinero. Los clubes se están endeudando y no hay un límite salarial. No se descarta la citada reestructuración para 2024/25, así que convendría salir pronto... También nació en medio de la pandemia y se eliminó la Final Four o la fase final para regresar a la eliminatoria clásica. Por ejemplo, no existe límite de extracomunitarios, un contrasentido en una categoría protegida por la RFEF y que en teoría es pasarela para el futbolista joven español (la prueba es el alto número de filiales que hay). En primera instancia, en teoría, para respetar los contratos de los equipos que descendían de Segunda. También era un vehículo para que los equipos con más músculo elevaran el nivel de la categoría.

Esta temporada, el máximo ha sido de 23 fichas, 24 en el caso de que haya dos porteros senior. No podrá haber más de 17 o 18 (en caso de tener 24 licencias) mayores de 23 años en la plantilla. O sea, seis jugadores son sub 23, entendidos como tal los nacidos a partir del 1 de enero de 2001. Por ejemplo, Ramón Enríquez sí entraría en esa categoría, no así Cristian Gutiérrez, que nació en noviembre de 2000. En el mundillo de la categoría se entiende como determinantes esas fichas porque dan un salto de calidad al bloque más veterano. El Málaga tiene con contrato al citado Ramón, Haitam, Moussa, Larrubia, Kevin, Dani Lorenzo, Roberto o Loren Zúñiga más los filiales que se decidan. Teóricamente, materia prima para tener un bloque de jóvenes de la casa, algunos con experiencia esta temporada en la categoría. Sí hay que precisar que esos jugadores con fichas sub 23 no podrán jugar con el filial, sólo con primer equipo. Sí podrán subir desde el Malagueño también otros jóvenes, pero con un límite de partidos hasta que sean considerados del primer equipo, cifra que ha variado en las dos primeras campañas. Igualmente, hay que respetar esas cifras y cupos de sub 23 cuando se realicen cambios durante la temporada. Es, a grandes rasgos, el nuevo escenario de mercado al que se debe enfrentar el Málaga CF en una categoría con sus particularidades, que no dejan indiferente.