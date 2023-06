Fichajes Málaga: Los motivos para mantener a Genaro

Una de las noticias de lo que llevamos de mercado es la permanencia de Genaro Rodríguez, confirmada por Loren Juarros públicamente. Sergio Pellicer siempre ha sido partidario de la continuidad del sevillano y tiene argumentos de peso: "Desde mi humilde opinión, con Genaro creo que se ha sido injusto. Es verdad que hay un rendimiento detrás, pero después de la expulsión ante el Racing cambiamos la estructura y jugó en contadas ocasiones de partido y sin embargo tuvo una de las mejores actitudes en el día a día de un jugador que no jugaba. A mí me demostró que se puede contar con él porque los jugadores se ven cuando no juegan. Hubo otros que cuando no han jugado no han tenido esa actitud de Genaro. Luego han ocurrido cosas en las que yo estaba al margen y me enteré luego. Lo saqué un día y le empezaron a silbar. Y lo metí porque creía que nos podía ayudar. Yo creo que con Genaro se ha sido injusto y también con otra gente. Pero lo tenemos que entender, esto es fútbol, es resultado. La memoria está ahí pero el fútbol es presente y yo creo que puede darle la vuelta y le vamos a ayudar".

No atisba dudas en él: "Lo veo convencido, tiene mucha personalidad. Genaro va a ser un soldado más para ayudar al equipo cuando juega y cuando no juega, pero no quiero personalizar. El que piense que lo va a jugar todo está equivocado. Cuando no juegan, cuando los miras a los ojos y van al día siguiente a entrenar con personalidad, intensidad... eso es lo que quiero y eso es lo que quiero trasladar a la gente joven".

Además de un elogio a Genaro parece un recado a más gente que no han sido él. Lo explicó Pellicer: "A más gente y a los que vienen. Yo creo que es un mensaje muy claro, es para lo que viene. Muchas veces se nos idolatra a todos demasiado y luego los matamos muy rápido. Yo no quiero una cosa ni otra, quiero un equilibrio emocional y que aquí el titular es el escudo, que el jugador entienda que el Málaga está muy por encima de jugadores, de entrenadores y del sueldo que tenga o los años de contrato firmados. Eso al jugador no se le ha hecho ver. Cuando llegas aquí y tienes estas comodidades hay que hacerle ver que eso es para que dé lo mejor. Y no tengo queja, esto es como una familia. Si no hay diferencias, malo. Cuando llegué decían que todos se llevaban bien, pues no puede ser. Si en un equipo está en descenso no nos podemos llevar bien si no decirnos las cosas a la cara. El ego individual hay que saber apartarlo".