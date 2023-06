Loren Juarros, los fichajes del Málaga y su relación con Pellicer

Contaba Sergio Pellicer en la entrevista que concedió a Málaga Hoy que había echado de menos la figura del director deportivo desde la salida de Manolo Gaspar. Ahora tiene a Loren Juarros y está en sintonía con él. El entrenador, no obstante, aclara cómo es la relación y cuáles son sus roles.

"Mi relación con Loren es muy buena. La verdad es que es una persona con una experiencia brutal, un hombre de fútbol. Lo que traslada por su manera de trabajar es una honestidad y una sinceridad. Ahora es un recién llegado, lo que está intentando sobre todo es acometer todas las situaciones, que son muchísimas, y mantengo un contacto permanente con él. Indudablemente vamos a tener nuestras diferencias pero es lo normal y lo que nos hace mejorar a todos. Estoy muy contento y espero que él esté contento conmigo porque es mi jefe. La única manera de poder darle es entrenando y con resultados, todo lo demás no vale para nada", contó Pellicer para este diario.

¿Está con usted desde el primer momento o le ha dicho si su idea era contar con otro técnico? Pellicer lo tuvo claro siempre: "Se lo dije, que no es una cuestión de contrato. Si soy la persona ideal, bien; si no, Pellicer se va. Pero una vez que empezamos y estamos, vamos a full. Él nos habrá seguido, habrá visto nuestra forma de trabajar, habrá preguntado. Y sí que es verdad que me ha transmitido esa confianza. Luego está claro que la situación y el contexto del club es complicado por la reestructuración. A lo mejor va a salir gente que lleva muchos años en este club y no es agradable. Pero en la parte deportiva a los jóvenes y a los que van a venir hay que transmitirles la ilusión y la exigencia que hay. Loren me dice que hable con algún jugador y yo lo llamó porque creo que nos puede ayudar. Tenemos que ir de la mano pero no es el entrenador el que ficha, es el club quien tiene que hacerlo desde un perfil y una idea. Está claro que todos queremos más, pero porque nos jugamos las carreras todos aquí, esto nos cambia la vida".

Loren comentó en petit comité que les vende la idea de poder hacer historia a los jugadores. Pellicer cree que es acertado: "Yo se lo digo cuando hablo con algún jugador. Te puedes ir a jugar a un Segunda A, pero en el Málaga te puede cambiar la vida. Conseguir algo grande con el Málaga en esta situación límite te da más que 30 partidos en una categoría superior. Un paso atrás para dar dos adelante. Para eso hay que estar preparado mentalmente y que los que juegan contra el Málaga no juegan contra el Málaga sino el partido de su vida. Todos a una en el día a día y a dieta de quejas".

Jerarquía y rol en los fichajes

"Cuando vino Loren yo le mandé un día el perfil de jugadores que necesitamos, lo valoró y estamos en esas. El club intentó que se quedaran varios jugadores y ha sido imposible". ¿Lo intentó de verdad con todos? Fue la pregunta y Pellicer esquivó un poco la respuesta: "Yo ahí ya no... Sí puedo decir que un jugador que me hubiese gustado que se quedase es Pablo Chavarría y el club decidió que no. Con Ramalho también. Con Escassi tenía mis dudas pero no por un tema técnico-táctico porque ha jugado conmigo el 80% de los partidos. También por un tema emocional, lleva tres años en el equipo, el mejor quizás fue el primer conmigo, así que no tenía dudas futbolísticas. Pero en el club se llegó a un consenso y hay que entenderlo. Estamos en contacto constante, es cierto que yo quiero más, pero hay que saber la situación económica del club y que vamos a tener muchos chicos del filial. El que firma y toma las decisiones es el club. Yo las tomaré cuando empiece la pretemporada: quién va a jugar, quién no, cómo voy a jugar, qué metodología. Lo que me compete como entrenador nadie lo va a tocar".

¿Qué le falta a la plantilla?

"Tenemos 22 futbolistas con los chicos del filial que van a hacer la pretemporada, pero tenemos que probar el rendimiento de los jóvenes. Aún faltan. Con esto y los fichajes que se han hecho y están cerca de hacerse tenemos una base. También hay que tener paciencia y ver los recursos que tiene el club, pero esta cuestión la deberían contestar la dirección deportiva y la dirección del club".

¿No hay un número aproximado?

"Nos lo va a variar también el perfil de jugadores, de cómo vengan los chicos. Loren me lo dijo y se lo escuché, a veces te llevas algunas sorpresas. Es verdad que tenemos muchas interrogantes, pero creo que si en algo estamos mejor que el 80% de los clubes es en los jugadores sub 23. Tengo mucha ilusión con los jugadores que han pasado su proceso de maduración con la cesión, que transmitan esa ilusión, han vivido nuevas situaciones. Otros equipos tienen que ir a por eso al mercado y nosotros ya lo tenemos. Luego nosotros tenemos que ir al mercado por jugadores de la categoría, que si se ve a los que suben y están en play off te queda un perfil muy claro".

Hay un cuello de botella, son más sub 23 de las fichas que se necesitan, ¿cómo se gestiona el ego de los chicos que quieren ficha y no la tendrán? Pellicer lo aclara: "Son seis pero luego puedes tener más fichas y jugadores con dorsal del filial que pueden estar como ahora. Pero aquí hay un rendimiento máximo y cuando un chico del filial empieza se le perdona todo, pero cuando pierdas dos o tres balones... esto es un proceso natural. Necesitamos la máxima exigencia. Inventos no podemos hacer. Pero ese desparpajo creo que es muy bueno porque a veces aparece en los momentos de más presión. Tenemos que tener jugadores con muchísima personalidad. Esta camiseta y jugar en La Rosaleda no vale para todos".

Charlas con los cuatro cedidos

"He hablado con Kevin, a Larrubia lo conozco y con Dani Lorenzo habló Loren. Roberto terminó más tarde pero ya hablaré con todos. Creo mucho en los estatus y primero tienen que hacerlo con la dirección deportivo y ya luego con el entrenador. No voy a hablar con alguien saltándome a otro. Ese debería ser la clave y deberíamos hacerlo todos".