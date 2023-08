Fichajes Málaga: La margarita de Loren Zúñiga

El futuro de Loren Zúñiga sigue en el aire. Como quien deshoja la margarita a veces se quiere ir y otras quedarse, pero a ojos del Málaga la situación es casi insostenible y prefieren pasar página lo antes posible además de abrir hueco a un nuevo delantero. La cuestión es que queda poco tiempo en el mercado y no sería la primera vez que se llega a la fecha límite sin terminar de concretar alguna operación.

“Loren es un jugador más en este momento. Llevamos un verano donde ha estado sí, no, no, sí... con situaciones así y ahora mismo es un jugador más de la plantilla y contamos con él. De aquí al 31 de agosto no sabemos lo que puede pasar”, aseguró Loren Juarros acerca del delantero durante la presentación oficial de Dani Sánchez.

El delantero fue titular en el último encuentro de preparación del Málaga contra el CD Estepona, pero tampoco consiguió ver puerta. Dicen que en los entrenamientos es otra cosa, pero lo cierto es que le está costando dar el salto en los partidos.

Loren Juarros y los fichajes

“El mercado termina el 31 de agosto y en el mundo del fútbol no hay verdades absolutas y no se puede decir… Al 90, 95 ó 99% la base del equipo está aquí y tenemos absoluta confianza en él, pero estamos abiertos a las posibilidades que se den”, sostuvo Loren Juarros, que añadió acerca de las opciones que están mirando: “Nos estamos moviendo en ellas. Si no salen las cosas que estamos moviendo nos quedamos como estamos. Las dos mejores incorporaciones que podemos hacer a día de hoy son las de Ramón y Haitam, que pueden ser importantes dentro de lo que estamos generando. Son dos jugadores que nos aportarán muchísimo”.

Balance de pretemporada

El director deportivo, por otro lado, también hizo balance de pretemporada: “El trabajo en el día a día ha sido bueno e intenso en una pretemporada larga para ellos y para nosotros también. Unos jugadores llegaron antes y algo más preparados y otros han ido sumándose como Víctor, Dani y Juan, que aún están un poquito por debajo de ese grupo. Confiados y tranquilos pero no somos conformistas, tenemos que ser autocríticos y exigirnos a nosotros mismo en dar el máximo”.