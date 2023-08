Loren Juarros, sobre los fichajes que faltan al Málaga

Loren Juarros, director deportivo del Málaga, también habló de la recta final del mercado de fichajes. El club blanquiazul está buscando sus últimos refuerzos con vistas a la temporada 2023/2024 en Primera RFEF. El ejecutivo burgalés asegura que sólo se harán más incorporaciones si merecen la pena. De lo contrario, la plantilla se quedará como está a día de hoy.

“El mercado termina el 31 de agosto y en el mundo del fútbol no hay verdades absolutas y no se puede decir… Al 90, 95 ó 99% la base del equipo está aquí y tenemos absoluta confianza en él, pero estamos abiertos a las posibilidades que se den”, comenzó Loren Juarros, que añadió acerca de las opciones que están mirando: “Nos estamos moviendo en ellas. Si no salen las cosas que estamos moviendo nos quedamos como estamos. Las dos mejores incorporaciones que podemos hacer a día de hoy son las de Ramón y Haitam, que pueden ser importantes dentro de lo que estamos generando. Son dos jugadores que nos aportarán muchísimo”.

El mensaje que intentó enviar Loren Juarros fue en todo momento de reforzar públicamente la base actual. “Estamos pendientes de lo que se puede mejorar y bien definido por dónde ir. Si no son algunas de las cosas que predeterminadas… Pero no es por desconfianza en los que están”, dijo el director deportivo, que analizó: “Al equipo aún le falta un paso. Sólo han quedado cuatro jugadores del año pasado además de los cedidos. Debemos mejorar a nivel colectivo e individual, pero estamos muy contentos con el trabajo del entrenador y los jugadores, que individualmente tienen que dar más y lo darán con el tiempo”.

Su balance de pretemporada

Mostró satisfacción también con lo visto en verano: “El trabajo en el día a día ha sido bueno e intenso en una pretemporada larga para ellos y para nosotros también. Unos jugadores llegaron antes y algo más preparados y otros han ido sumándose como Víctor, Dani y Juan, que aún están un poquito por debajo de ese grupo. Confiados y tranquilos pero no somos conformistas, tenemos que ser autocríticos y exigirnos a nosotros mismo en dar el máximo”.