Fichajes: Sangalli llega a Málaga

El sexto fichaje del Málaga para la temporada 2023/2024 será oficial hoy mismo. Luca Sangalli (San Sebastián, 1995) debió aterrizar anoche en la capital para terminar de rubricar su acuerdo con el club de La Rosaleda, pero el futbolista vasco finalmente decidió desplazarse a Málaga por carretera. Está previsto que a primera hora de este lunes 10 de julio acuda a las instalaciones de Martiricos. Una vez allí seguirá la liturgia habitual: pasará el reconocimiento médico y rubricará el acuerdo que en principio le liga por dos temporadas con opción a una más.

El centrocampista donostiarra, de 28 años y 1,67 metros de altura, firmará por dos años y uno adicional en caso de que los blanquiazules consigan el ascenso. Después de su paso por la cantera de la Real Sociedad, este curso ha militado en el Cartagena. Con los murcianos participó en 22 encuentros con un total de 683 minutos. En la Real B fue el capitán y de hecho marcó el 0-1 en su visita a La Rosaleda hace dos campañas.

Hay que recordar que sufrió una grave lesión de rodilla que le tuvo fuera 18 meses. Con anterioridad, a sus 23 años y formando parte de la primera plantilla de la Real Sociedad, sufrió un ictus del que se recuperó sin secuelas pero tras un proceso de baja amplio. 33 partidos con el primer equipo txuri urdin le alumbran.

Con Sangalli son seis los jugadores del Málaga fichados por Loren Juarros, que en los últimos movimientos está dejando ver su predilección por futbolistas de su órbita, a los que conoce más profundamente como son los casos tanto de Einar Galilea como de Jokin Gabilondo. Además se han incorporado el cancerbero Alfonso Herrero, Juanpe y Dioni Villalba.

Pronto llegarán los partidos de preparación, según anunciaron los responsables del club, por la provincia y alrededores. Ahí podrá verse alguna pincelada de un Málaga que todavía sigue en construcción. Salvo por la gente de la casa y la incorporación de Gabilondo, faltan futbolistas en las bandas. También en la delantera se necesita más pegada y presencia que la quegarantizan los actuales puntas. En el centro de la zaga pasa algo similar. Falta experiencia y poderío.

Está en el tejado del director deportivo, Loren Juarros, que con el esqueleto formado juega más tranquilo en esta fase del mercado, donde además se espera algún ingreso extraordinario por alguno de los frentes abiertos que hay. De Iván Jaime a Pau Torres, del Al-Shabab al Sporting de Braga.

La opinión de Pellicer

"Ha salido en prensa y es cierto que estamos hablando con él y esperemos que pronto nos pueda acompañar a este proyecto. No he hablado con él. Sí que es cierto que tengo una comunicación continua con Loren. Es cierto que he hablado con jugadores y también con compañeros suyos. En cuanto haya un momento de duda, el entrenador es muy importante para saber que vamos todos de la mano, tanto la dirección deportiva como el entrenador. Todos los fichajes son expuestos por la dirección deportiva y nosotros los hemos valorado y hemos dado el OK. Con Luca Sangalli vamos por el mismo camino”, decía el técnico de Nules en SER Deportivos hace unos días.