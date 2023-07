Fran Sol emigra al AEK Larnaca de Chipre

El Málaga CF se está reconstruyendo desde prácticamente cero tras la salida del 80% de la plantilla del conjunto andaluz y, debido a esto, está buscando nuevos jugadores, pues los futbolistas, que han abandonado la entidad, están todavía explorando el mercado para ver donde pueden recalar para jugar durante el próximo curso.

Fran Sol era uno de esos, pero ya ha seguido los pasos de Javi Jiménez y ha encontrado equipo. El madrileño ha salido cedido una vez más. En esta ocasión, defenderá los colores del AEK Larnaca de la Liga de Chipre. Con su llegada al conjunto, coincidirá con un entrenador con bastante recorrido en España, como es el caso del técnico José Luis Oltra.

El exmalaguista tendrá que impresionar durante este curso, dado que su vinculación contractual con el Dinamo de Kiev se concluye al término de la próxima temporada y, entonces, tendrá que firmar con otra entidad a sus 32 años de edad.

El AEK Larnaca lo incorpora de cara a una temporada muy exigente tas quedar tercer clasificado en la liga doméstica, ya que, de esta manera, consigue clasificarse para la fase previa de la Conference League y el equipo tendrá la oportunidad de jugar la tercera competición europea.

Javi Jiménez, fichado por el Ibiza; Escassi, en camino

En el caso de Javi Jiménez, ya se ha oficializado su llegada para los próximos dos cursos a falta de pasar el reconocimiento médico a la UD Ibiza. De esta manera, el lateral izquierdo vuelve a la categoria de bronce del fútbol español tras tres temporadas en LaLiga Smartbank.

Por su parte, Alberto Escassi no hizo una temporada para el recuerdo, pero no fue tan señalado como uno de los culpables tan directos de la situación del equipo y, al ser el capitán, podía haber dudas de su continuidad, pero la propia directiva malaguista se encargó de disipar las dudas existentes y se comunicó que no iba a seguir y, como consecuencia, este ya negocia con el conjunto balear.