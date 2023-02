Fran Villalba: "Vamos a ganar seguro al Racing"

Estuvo Fran Villalba menos lúcido ante el Granada que la pasada semana frente al Real Zaragoza, normal en este tipo de jugadores, que viven tanto de sensaciones. Habló el valenciano en zona mixta tras la derrota en el Nuevo Los Cármenes. "Creo que el equipo ha competido desde el principio. Hemos tenido nuestras opciones, al fin y al cabo veníamos a un campo difícil, aquí no ha ganado nadie. Tuvimos alguna para tratar de hacer algún gol, y nos vamos jodidos por ese gol que nos meten al final, que viene de un error nuestro. Trabajamos bien durante todo el partido y al final te vas con una sensación amarga. Personalmente he estado un poco peor que el otro día, interviniendo menos en el juego. Tengo que ser más protagonista e intentar ayudar mucho más al equipo porque me necesita en estos partidos que faltan, dar el máximo en lo que pueda".

"El partido del Racing lo puede marcar todo. Vamos a ganar seguro con nuestra gente, la necesitamos y espero que estén con nosotros, como lo han hecho hoy", decía sobre esa final del próximo domingo.