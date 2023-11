El Frente Bokerón denuncia "ataques" del administrador judicial

La veterana peña malaguista Frente Bokerón ha compartido un comunicado a través de sus redes sociales en el que se recoge una serie de acciones que según el colectivo obedecen a "represalias directas orquestadas" por el administrador judicial del Málaga, José María Muñoz. Según el texto, en los últimos tiempos se han producido algunos agravios que conectarían directamente con lo sucedido a finales de la pasada temporada, cuando gran parte de los aficionados blanquiazules realizaron protestas multitudinarias en las que se atacaba al abogado malagueño y algunas de sus personas de máxima confianza en el club.

Comunicado del Frente Bokerón

"Desde el Frente Bokerón tenemos la necesidad de expresar públicamente las adversidades y ataques que hemos venido sufriendo desde el inicio de la temporada. Consideramos que estas acciones son represalias directas orquestadas por José María, el administrador, junto con la policía en respuesta a las protestas del año pasado.

En primer lugar, la retirada de los abonos de 18 de nuestros miembros sin que existiera una condena de LaLiga o de la justicia, lo cual consideramos un acto desproporcionado e injusto. Además, nos han privado de la plataforma de animación, vital para mantener viva la pasión y seguridad de nuestro speaker en los encuentros. Esta medida, al igual que otras, parece buscar silenciar nuestra voz y obstaculizar nuestra capacidad de expresarnos como parte activa de la afición.

A ello se suma la imposición de la obligación de colocar pancartas nuevas con certificado ignífugo. Esto plantea la pregunta evidente: ¿Por qué ahora se nos exige cumplir con requisitos que nunca antes fueron considerados esenciales? Resulta desconcertante y da la impresión de que se intenta justificar acciones perjudiciales bajo la excusa de irregularidades que nunca antes fueron señaladas.

La más reciente afrenta ha sido la imposición de multas injustificadas a dos de nuestros miembros, acusándolos de obstruir el autobús en un recibimiento durante la pasada temporada contra el Cartagena. Queremos dejar claro que este acto simbólico de respaldo al equipo es una tradición que se lleva a cabo de manera pacífica, con la participación de miles de personas congregadas frente al autobús. La absurda e infundada imposición de sanciones nos coloca ante una situación que, a todas luces, roza los límites de una dictadura.

Después de 37 años de lealtad y pasión por el Málaga CF, no nos someteremos al silencio. Permaneceremos firmes en nuestras convicciones y continuaremos manifestando nuestro descontento ante cualquier acción que perjudique a nuestro amado club. Llegaría el día en que aquellos que buscan el beneficio económico efímero abandonen el barco. Mientras tanto, nosotros, los que seguimos por amor y sentimiento, permaneceremos fieles al Málaga CF. José María, que no te quepa la menor duda: Si tocas a uno de nosotros, tocas a todos. No permitiremos que ninguno de los nuestros se quede atrás".