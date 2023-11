Fundación Málaga CF: Ganadores de los VII Premios Siempre Fuerte

El Málaga hizo públicos los ganadores de sus VII Premios #SiempreFuerte de manera oficial tras las votaciones de un jurado que conformaron entre otros el administrador judicial del club y presidente de la Fundación del Málaga CF, José María Muñoz; también Paco Ráez, padre de Pablo y miembro honorífico. Hubo algunas caras conocidas como las de Basti, Juande o Martín Aguilar. Los distinguidos serán reconocidos "el próximo 13 de marzo por la tarde, aún sin horario confirmado, en la gala de la séptima edición de los Premios #SiempreFuerte", informó el Málaga.

Premios a Entidad Social 2023

ONCE Málaga

"La Fundación ONCE para la Cooperación e Inclusión Social de Personas con Discapacidad nace en febrero de 1988. Su objetivo principal es la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad, impulsando iniciativas sociales que llevan a cabo las entidades de la discapacidad, las personas con discapacidad y sus familias. Desde el convencimiento de que la mejor forma de conseguir la normalización del colectivo de personas con discapacidad es a través de la inserción laboral, la Fundación ONCE destina alrededor de las dos terceras partes de su presupuesto a las actuaciones orientadas al empleo y la formación de las personas con discapacidad".

ASAMMA

"Nace en 1987 a través de un grupo de mujeres que habían pasado un cáncer de mama y deciden crear un espacio donde reunirse y compartir sus experiencias y sentirse apoyadas. Tras años de lucha y sacrificio se convierten en una organización que se dedica a ayudar y acompañar en el área física, psicológica y social a las mujeres operadas de cáncer de mama, pero también a sus familiares. Sensibilizan sobre su prevención en toda la provincia de Málaga. Su visión se basa en la idea de que todas las mujeres operadas de cáncer de mama tengan los recursos suficientes para participar en su proceso oncológico siendo ellas las protagonistas. Además, forman e instruyen a las mujeres de la población general para que realicen su autoexploración mamaria y pruebas diagnósticas en el tiempo adecuado para cada una y a lo largo de la vida, promoviendo la detección precoz de la enfermedad".

Asociación Nena Paine

"Nace en 2013, este año cumplen 10 años, y es Entidad de Utilidad Pública desde el año 2018. La labor principal es la realización de programas de docencia para el apoyo dirigidos a menores que se puedan sentir excluidos en su colegio o en su entorno por su dificultad de aprendizaje o su incapacidad de relacionarse. Realizan proyectos educativos, deportivos, sociales y culturales, actualmente siete:

Academia Jaime Alonso, Todos los Niños y Niñas nos Importan, Tu Futuro nos Importa, Escuela Deportiva, Campamento de Verano, Economato Pilar Galera, SuperCapaces en Acción y Centro especial de empleo".

Premio Abdallah Ben Barek

Almudena Montiel

"Esta malagueña es una de las tres primeras andaluzas en debutar en unos Juegos Paralímpicos en baloncesto de Tokio 2020. Almudena, que sufrió un accidente de coche en 2007, se proclamó campeona de Liga en 2018 y de Copa en 2021 en el Amiab Albacete; títulos que añadió a otras tres ligas y tres copas con el Fundosa ONCE madrileño. La malagueña también logró una valiosa séptima plaza en el Mundial de Hamburgo (2018). Por último, participó con la selección española en el Europeo celebrado en Madrid donde logró un hito inédito con la selección: su primera medalla internacional, que fue de bronce".

Premio Especial #SiempreFuerte

María Victoria Atencia

"Poeta malagueña perteneciente a la Generación del 50, que fusiona clasicismo y modernidad, y está considerada una maestra del verso alejandrino. Es académica numeraria de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, de Málaga; académica correspondiente de las Reales Academias de Cádiz, Córdoba, Sevilla y San Fernando; consejera del Centro Andaluz de las Letras de la Junta de Andalucía, de la "Fundación de la Generación del 27" de Madrid, del "Centro Cultural Generación del 27" de Málaga, de la "Fundación María Zambrano" (Vélez-Málaga), y de la "Honorary Associate of The Hispanic Society of America" de Nueva York. Entre sus innumerables premios destaca el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana (2014), siendo la cuarta mujer en conseguirlo y la primera española, el Centro Cultural Provincial de Málaga, lleva su nombre desde entonces. Hija Predilecta de Andalucía y Medalla de Oro de la Provincia de Málaga en 2005. Por ser una malagueña referente en el mundo del arte a nivel nacional e internacional, María Victoria Atencia recibirá el Premio Especial #SiempreFuerte".