Jokin Gabilondo, MVP de la Jornada 17 en Primera RFEF

Jokin Gabilondo completó ante el Algeciras su mejor partido como jugador del Málaga CF. Irrefutable a nivel estadístico, sumando primer gol y asistencia del curso, pero sobre todo por esa profundidad característica del vasco, lateral de amplio recorrido, y un acierto en sus acciones que había reducido en las últimas semanas. Prestaciones que le han llevado a ser el MVP de la Jornada 17 en Primera RFEF, sumando ambos grupos. Resolutivo en ataque y defensa, otro jugador del que se dependerá para medir el techo del equipo de Pellicer, que por congruencia debe ser el de aspirar al ascenso. Cierto prestigio que recibe Jokin, de los mejores laterales de la categoría y un MVP que reduce la etiqueta de este jugador, de primer espada en este Málaga.

"La verdad que me he quitado un peso de encima porque venía de fallar en partidos anteriores. Es verdad que al ser defensa no se te exige tanto esos números de goles y asistencias", reconocía en zona mixta Jokin Gabilondo tras ese Málaga-Algeciras. "Es verdad que solíamos comentar que yo no estaba fino en las asistencias y hoy lo he estado más. Roberto ha rematado muy bien. Queríamos dar una buena imagen que creo que ya dimos ante el Sanluqueño, pero nos faltaba ese punto más", esa conexión con el de Puente Genil que permitió construir el triunfo en un momento preciso, cuando el Algeciras merodeaba el empate en la meta de Alfonso Herrero. Acertado, fresco y esta vez sin grises en su expediente.

"El fútbol tiene eso que cuando pierdes, pues tienes la oportunidad de resarcirte la siguiente semana, pero queríamos acumular buenas sensaciones antes del parón. También queríamos darle una alegría a nuestra gente, y lo hemos conseguido. Creo que toda la plantilla ha creído en lo que se ha creado desde el primer momento. Yo también vengo con la idea de que el Málaga crezca y nosotros con el Málaga", verbalizaba Jokin Gabilondo, y esa idea bien interiorizada en el club de Martiricos que habrá que subir varias marchas hasta mayo, y que la salud respete un mínimo.