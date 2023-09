Gabilondo: "Todas las promesas que nos hizo el Málaga se están cumpliendo"

Jokin Gabilondo se ha adueñado de la banda derecha desde el primer momento. El lateral vasco va a más, como el Málaga. Está muy satisfecho de su elección. "Todo lo que se nos prometió, porque también lo he hablado con compañeros, se ha cumplido. Es uno de los temas que más agradezco. Se prometió ser cercano y lo están siendo. También están pensando más en los jugadores y el bienestar del mismo club que en cuestiones personales. Eso no está dando éxito ahora y creo que tenemos que seguir reforzándolo", contó en 7TV.

"Yo me lo pensé. Considero que venía de un buen año y sabía que tendría varias ofertas. Me llegaron, sí, pero era un año importante para mí porque salía por primera vez de casa tras tantos años en la Real". "Cuando llegó la oferta del Málaga sentí un alivio porque era un proyecto que quería y quiero. Pero había que tomar la decisión y ponernos de acuerdo. Me lo pensé bien. El Málaga nos puso una fecha y hasta esa fecha llegó alguna oferta. No me arrepiento", confesó Gabilondo, que habló con Loren Juarros y Pellicer antes de tomar la decisión final. "Me reconocen poco de momento", contó de su experiencia en Málaga, en la que no ha podido profundizar.

Pero el defensa es exigente: "Debíamos mejorar en los inicios de partido, los primeros minutos. Nos sorprendieron un poco pese a estar avisados. Tenemos que estar más fuertes y seguros y sorprenderles a ellos. Jugando en casa es lógico que aprieten más. El partido no fue de ocasiones claras pero supimos aprovechar cuándo atacar, y tuvimos un partido muy controlado. No dispusimos de muchas ocasiones para matar el partido pero tampoco dimos pie al empate de ellos. Jugadas aisladas, pero no venían de errores nuestros".

Sobre Primera RFEF

"Hay nivel en la categoría, a mí no me sorprende porque yo ya venía de jugar aquí el año pasado. Hay futbolistas que podrían estar en equipos de Segunda División. Hay una igualdad tremenda. Cualquier equipo puede plantar cara, puedes ir a cualquier campo y perder".