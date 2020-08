William Hill y el Málaga: Garzón advierte de que "es una temeridad" firmar con una casa de apuestas

Como informaba este periódico días atrás, el Málaga mantiene conversaciones con Wiliam Hill, casa de apuestas que ya lució en su día en el frontal de la camiseta hace más de una década, para que engrose la lista de patrocinadores y aparezca en la camiseta. De fondo está la ley que prepara el ministro de Consumo, el malagueño Alberto Garzón, para limitar muchísimo la publicidad de ese tipo de empresas. No obstante, clubes de Primera han formalizado acuerdos en las últimas fechas. Betway Group con el Real Betis y Dafabet con el Cádiz para las próximas temporadas. Podría interpretarse como un reto al ministro, pero también circula la teoría de que los acuerdos se han realizado con la licencia inglesa de las empresas, lo que podría sortear la ley.

En cualquier caso, Garzón fue bastante claro en declaraciones a la Cadena Ser. "Falta el último trámite, que el Consejo de Estado eleve el dictamen, calculamos que en octubre esté aprobado por el Consejo de Ministros. La publicidad sólo podrá ofrecerse entre 1 y 5 de la mañana y el tipo de mensaje no puede ser que con las apuestas vas a solucionar tu vida, vas a ser millonario o vas a pagar la hipoteca. También se van a ver afectados los patrocinios deportivos y redes sociales. Será una regulación enormemente restrictiva, consideramos absolutamente necesario que desaparezcan los anuncios de apuestas en camisetas. Los futbolistas son referentes para menores y naturalizan diversas marcas que implican apuestas, un consumo compulsivo, que pueden llevar a problemas importantes", explicaba el político.

Con más hincapié se refería a los patrocinios con clubes de fútbol. "Está saliendo que clubes cambian de patrocinio y firman por casas de apuestas. Esto es muy importante, todos tendrán que cambiar. Algunos han hecho un ejercicio de responsabilidad cancelándolos, otros han hecho una temeridad renovando por tres años con empresas de casas de apuestas. No me entra en la cabeza, lo han hecho a sabiendas de que va a existir esa prohibición desde octubre, deben entender que equipos de fútbol ejercen una función social, es una temeridad. Los niños, a mí me pasó también, quieren ser futbolistas y les toman como referencia. Esa función social la entendieron bien clubes como la Real Sociedad, que decidieron no alcanzar acuerdos de este tipo de patrocinios", acababa Garzón sobre los motivos por los que se debe prohibir la publicidad de las casas de apuestas.