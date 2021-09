Genaro: "No supimos reaccionar a tiempo"

Genaro fue el encargado de sustituir en la medular a Alberto Escassi, una papeleta difícil dado el rol e importancia del malagueño en el equipo. Acabó exhausto: "En el último esfuerzo se me subieron los gemelos. No puedo estar contento porque no ganamos. Soy muy competitivo, intentaremos sacar el lado positivo, analizar los errores y ante el Girona no cometerlos".

"Haciendo un balance del partido, la primera parte nos dominaron, no teníamos ese pase de seguridad que nos hacía falta. Con la expulsión nos vimos mejor, pero no supimos reaccionar a los goles a tiempo", resumía el centrocampista en los micrófonos de Movistar, que considera que solo faltó el gol: "En ese último tramo con uno menos supimos tener paciencia, cansarlos y filtrar ese último pase. Aquí gana el que mete un gol más que el rival. La semana que viene intentaremos meter los que no metimos".

"Estamos en el primer tramo de la temporada y hay que sacar el lado positivo. Hay mucho trabajo por hacer", explicaba Genaro, que pide paciencia aún. Zanjaba el pivote con sus sensaciones: "Me he encontrado cómodo en el medio campo. Con balón he estado a gusto, físicamente estuve bien pese a los últimos cinco minutos".