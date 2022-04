La urgencia es salvar la situación delicada que atraviesa el Málaga, conseguir cuanto antes una permanencia que se ha ido complicando y que aún no está en el bote. Pero también planifica la entidad de Martiricos para el futuro. La llegada de Pablo Guede para una temporada más implica que se quiere construir algo con el técnico argentino. Habrá cambios en verano en una plantilla que no ha respondido a las expectativas. Hay cesiones que acabarán y jugadores que acaban contrato. Pero también se cuenta con algunos jugadores. Es el caso de Genaro Rodríguez.

El sevillano (Gerena, 1998) ha vuelto recientemente a los campos. Se perdió 11 partidos por una rotura en el menisco interno de su rodilla izquierda, periodo en el que el Málaga sólo sumó 10 de 33 puntos posibles. Ya se vistió con el Huesca, reapareció en Gerona y jugó los 90 minutos ante el Valladolid. Su recuperación ha sido satisfactoria y aunque el partido ante los pucelanos lo acabó al límite y con calambres, está para ayudar al equipo en el tramo final en un rol importante.

Había una opción para prorrogar automáticamente el contrato por una temporada por número de partidos oficiales (lleva 20 de Liga y dos de Copa), pero el club y sus agentes han decidido negociar un nuevo vínculo. Y el acuerdo ya es total entre las partes. Genaro renovará con el Málaga hasta 2024, dos temporadas más. Las cifras entran dentro de los parámetros de una austeridad de la que el club aún no ha salido, es un jugador asequible económicamente, y en el Málaga ha gustado su aportación dentro del campo, capaz de jugar en diferentes posiciones y sacrificándose por el bien común. Además, metió un par de goles en un equipo que no anda sobrado. Pero también ha sido importante la implicación también fuera de él. Mandó un mensaje hace semanas que no dejó indiferente.

Genaro llegó desde el Mirandés, donde había sido entrenado por José Alberto. Su polivalencia para jugar en el eje del centro del campo y el centro de la defensa la da puntos para ser parte de una plantilla en la que puede tener diferentes roles. Canterano del Sevilla, internacional en categorías inferiores, será parte del plantel para las dos próximas temporadas tras una renovación ya pactada y a falta sólo de rúbrica y oficialidad. El jugador está muy satisfecho y plenamente adaptado a Málaga y ha empujado para que el acuerdo se cierre.