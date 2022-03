Las duras verdades de Genaro: "Si no te cuidas no vas a dar el 100%"

Genaro Rodríguez ya está a punto para volver tras dos meses y medio fuera por un problema de menisco. El Málaga le ha echado de menos, es un jugador que cumple, de brega y que equilibra. Y su discurso en Área Malaguista de 101TV sonó contundente sobre la realidad del equipo.

"La verdad es que estoy contento por la situación personal y la recuperación pero tocado por la del equipo, que es la que importa. Agradecido a todos los que me han ayudado y dispuesto a ayudar en lo que me pida el cuerpo técnico", decía el sevillano sobre la situación particular y general: "Importantes somos todos. Todos tenemos que sumar. Ahora que vienen la vacas flacas, más todavía. Cuando me lesioné toca ayudar desde un segundo plano. Veía los partidos desde casa, soy un tipo de sangre caliente y estaba que me comía la tele. Gracias a Dios ya podemos ayudar en todo lo que se pueda y estar cerca".

"Tenemos que mirar para nosotros, no más allá del siguiente partido. Sabemos que la situación es crítica, pero tenemos que trabajar sin mirar la clasificación y para solventarla. El viernes tenemos una oportunidad en Girona. Vamos a por todas, a limpiar la cabeza. En el entrenamiento tengo que dar el máximo por el compañero que tengo al lado. A partir de ahí, sumar y conseguir lo antes posible los puntos. Venimos de una racha negativa, no hay que volverse loco. El aficionado nos apoya y sufre por el equipo de su vida y tenemos que darle todo", decía el polivalente jugador, que era cuestionado por su estilo de juego: "Sabemos que un cambio de entrenador significa un cambio de ideas, cada maestrillo tiene su librillo. Intentamos elaborar el juego, nos ha gustado tener la pelota. Cuando ha hecho falta bregar y jugar otro fútbol nos hemos adaptado. Segunda es muy complicada. El Sporting estaba líder en la primera vuelta y mira dónde está, no nos podemos relajar, cualquiera te pinta la cara. Tenemos que hacer más autocrítica, mejorar individualmente y colectivamente. Competir y sacar los puntos por lo civil y lo criminal".

Acerca de la ausencia de mediocentros puros, Genaro decía que "somos una plantilla que tiene jugadores polivalentes. Andrés hizo un papel bastante bueno ante el Huesca en una posición que no es la suya, Escassi jugó de central, que no es la primera vez... Al final nos tenemos que adaptar. Yo pienso que el futbolista es mejor si sabe adaptarse a todos los momentos de partido y circunstancias. Si no manejas el centro del campo tienes menos probabilidad de salir victoriosos. Aleix y Jozabed hicieron un trabajo excepcional, Ramón sale con un 0-2 y lo intenta... Al final esa consistencia que debemos tener en el centro del campo también la debíamos tener en defensa y la vamos teniendo. Dani Barrio ese balón que se le escapa en los entrenamientos no pasa. Es una circunstancia que le pasa a él. tenemos que estar ahí para arrimar el hombro, para apoyarlo. Son momentos y circunstancias del juego. Tenemos que reponernos cuando nos marcan un gol, no agachar la cabeza. Un gol se remonta en el 96, hay que trabajar para eso".

"Son rachas, cuando no te entra no te entra. Por mucho que generes no consigues culminar. Qué explicación le damos. Durante los entrenamientos trabajamos las finalizaciones y hacemos goles. En Amorebieta hicimos dos goles y podíamos haber hecho más. Se trata de efectividad, no sé qué más decir. Es dinámica, hay que cambiarla a positiva. Cuando entras en una dinámica puedes cambiar con un gol", aseguraba sobre la situación a la hora de definir. Son sólo cuatro goles en los últimos nueve partidos.

"En el vestuario somos conscientes de la situación. Entre nosotros hablamos. Desayunamos juntos, comemos juntos. Estamos toda la mañana juntos y se habla de todos los temas. Nuestro trabajo es el que nos va a sacar las castañas del fuego. Nos tenemos que mirar al lado y dar la piel por ellos. Los que somos de sangre caliente, sin perder las formas y desde el control de las palabras, tenemos que tirar del carro y obviamente los 11 tenemos que salir a morder. Si en el 50 no podemos más, pedimos al mister el cambio y sale otro", apuntaba Genaro, que tenía palabras contundentes sobre lo que hace falta: "Compromiso yo no creo que falta. El ambiente es bueno dentro del vestuario, hay momentos y momentos. Cada uno es bastante mayorcito, desde los más pequeños por edad hasta los mayores. Cada uno sabe que es futbolista profesional y cuando sale del entrenamiento sabe que se tiene que cuidar. Obviamente nadie es padre de nadie y ya llevamos bastantes años en esto y sabemos que tenemos que cuidarnos. Si no nos cuidamos, el 100% de rendimiento no lo vamos a dar, eso es lógico, no me lo invento yo. A nivel futbolístico estamos mentalizados de que debemos sacarlo adelante. Yo no creo que nadie piense que el equipo está descendido. Si las matemáticas no lo dicen no hay nadie descendido. El Levante no está descendido en Primera. Yo voy a luchar por mi pan y cada uno tiene que luchar por su pan, en conjunto. Individualmente no hacemos nada, individualmente cada uno es mediocre. Nos tenemos que refugiar en lo colectivo. Tengo que pelear por mí y por el de al lado y el de al lado por él y por mí. No sé si respondo a la pregunta, pero pienso así. Si mañana esta entrevista se la haces a un compañero mañana te responderá igual. El ambiente en el vestuario es bueno, no hay mal rollo, no hay discusiones. Si te miento se me nota. Lo vivo día a día. Yo no estoy en la mente de cada uno para decir lo que piensa. Yo sé muy bien qué tengo que hacer. Quiero pensar que todos estamos con el entrenador, no sé los pensamientos de cada uno, no sé lo que cada uno habla en su casa. Es una pregunta subjetiva, a lo mejor de cara al público piensa una cosa y en su casa, otra".

Por último, Genaro fue preguntado por su futuro. "Por ahora no hablé nada, no he tenido tiempo, no ha tenido lugar por la situación. Lo primero es estar a tope de rendimiento, he cogido sensaciones, estoy en el grupo, he competido en algún partidillo... Vivo día a día, lo primero es volver a competir, sumar y jugar. Sin ese rendimiento que se me pide, no se va a dar esa renovación que estaría encantando de firmar y continuar uno, dos o tres años. Me he sentido bastante a gusto y esperemos que siga así", sentenció el sevillano.