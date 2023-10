Genaro, destructor pero también llegador

Genaro Rodríguez, capitán actual del Málaga cuando es titular, fue hombre clave en la victoria del equipo en El Maulí. Estuvo vivo el sevillano para llegar al área, tiene su llegada a la meta rival. Abrió con el 0-1, pero no se puede decir que no avisara. Había lanzado dos buenos disparos previos que Eric había despejado a córner con ciertos apuros. Más lejanos que el gol. Ahí supo detectar cuando llegar. Tras la internada de Gabilondo, el Antequera no acertó a rechazar tres veces. Y el balón muerto lo impactó el de Gerena. "Había hecho dos disparos antes que el portero mandó a córner. Esta vez se quedó muerto... Y a la cazuela. Las sensaciones son buenas, marcarlo al lado de nuestra gente una liberación y motivación enorme para el ánimo", decía el sevillano tras el duelo.

No ha sido un proceso fácil para Genaro, que acabó muy criticado en los últimos partidos de la temporada pasada, con insultos desde la grada. El descenso de categoría no cambió su voluntad de seguir. Ya marcó un gol en el primer partido de la temporada al estar vivo y recoger un rechace de un penalti fallado por Dioni. También marcó en la temporada anterior en Segunda, más alguno anulado que bordeó. "Sí, se puede decir que es mi mejor momento en Málaga. Espero que tengamos todo el plantel este mejor momento y ojalá esto vaya para arriba", aseveraba.

"Conseguimos los tres puntos, portería a cero, es el objetivo diario y semanal y para eso trabajamos y en el derbi lo conseguimos. No hay que sacar pecho, es una seña de identidad este año. Ahora a pensar en la Copa, a descansar y recuperar a la gente. Y a la gente lesionada ir incorporándola poco a poco", era el mensaje de capitán desde dentro, algo en lo que incidían los tres estamentos.

"Por la mañana desayuné con Juanpe y le dije que iba a meter un gol, así que tendré que desayunar con él cada semana", bromeaba Genaro, antes de destaca el "empaque defensivo", del equipo en El Maulí: "El terreno era diferente, nos costó algo adaptarnos. El Antequera propone y quiere la pelota, supimos interpretar en el centro del campo, trabajando y saltar a la presión cuando era necesario, con errores suyos forzados por nosotros. Kevin la aprovechó y Larrubia estuvo cerca. Era la consigna.

"La Copa es un formato interesante, aunque a las plantillas más cortas y con problemas de lesiones se le puede notar un poco. Iremos a Barakaldo con todas las de ganar y a ver qué pasa", vaticinaba Genaro, que aboga por pensar en sí mismo: "Al final el tópico de mirar por nosotros es la realidad. Sí hemos jugado después de Castellón e Ibiza y sabíamos que habían perdido, pero si hubieran ganado también teníamos la obligación de ganar".

Lo he probado antes, lo probé poco antes dos veces. Hay que empalarla, llegar ahí.