Sergio Pellicer, tras su expulsión: "Esperemos que diga la verdad"

El Málaga CF salió victorioso del derbi provincial y se encuentra en una situación envidiable tras las derrotas del CD Castellón, que ya está a dos puntos de distancia, y la UD Ibiza. Sergio Pellicer salió a rueda de prensa tras ser expulsado en los últimos compases del duelo.

El técnico justificó la tarjeta roja en el último minuto: "No ha sido por protestar. Ha sido por una discusión con el segundo entrenador del Antequera, por una acción de Murillo. No me ha dicho por qué me ha expulsado, veremos lo qué pone en el acta. Esperemos que diga la verdad".

El entrenador de la entidad de Martiricos habló sobre si este partido puede ser un golpe de autoridad: "Da igual. Los resultados ayudan. Nos hemos enfrentado a un rival con muy buena dinámica. Creo que se ha jugado a lo que el Málaga ha querido pero contra un gran rival. Es el partido más redondo que hemos hecho. Estaba en el plan en mitad de una semana muy complicada". "Tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Nuestro objetivo es competir cada día para poder llegar bien a final de temporada y cumplir nuestro objetivo. ¿Por qué hayan perdido vale el doble? Es la décima jornada y mira. Nos tenemos que mirar a nosotros. Somos el Málaga", añadió.

Pese a esto, sacó pecho tras la contienda: "Es importante este resultado. Había muchas dudas. Venimos de un partido muy bueno a pesar del empate. Tenemos que estar siempre alerta porque si por ejemplo pensamos en el partido de Copa del Rey, no habríamos competido cómo lo hemos hecho".

También tuvo palabras sobre el ambiente vivido y el gran comportamiento de ambas aficiones. "Acto de deportividad. Hemos llegado, nos han recibido bastante bien. Cada uno ha animado a su equipo, con los valores del deporte. 'Chapeau' por los dos equipos. Muchas veces la rivalidad es más exterior que interior", comentó.

Tras esto, habló sobre ciertos apartados técnicos de su planteamiento. "Juanpe lo había hecho bien los minutos que había jugado", comentó sobre el doble pivote. "La portería a cero es la clave. Los mejores partidos han sido este y el del Linares en ese sentido. Demandamos la seguridad de Alfonso y el desempeño de Kevin de hoy", añadió sobre la portería y el ataque.

Antes de concluir, tuvo buenas palabras sobre el Antequera de Javi Medina: "Los equipos aquí sufren mucho y sabíamos del panorama. Si en la primera parte, en una jugada de esas se ponen por delante, tienes que saltar. Es el único equipo que no ha cambiado jugando contra nosotros. Propuesta muy clara y atrevida. Tiene sus argumentos".

Para acabar, habló sobre el duelo copero y si tendrá una convocatoria más extensa: "Mañana vamos a ver cómo estamos. Nos viene justo en la semana más difícil para nosotros, pero nos va a servir para ver nuestro fondo de plantilla. ¿Si voy a llevar más chavales? Mañana veremos".