Genaro, el señor Lobo del Málaga CF

A menudo denostado, con frecuencia discutido, Genaro Rodríguez sigue contribuyendo a su manera, con sus limitaciones, a hacer al Málaga CF más sólido. El cabezazo en plancha del sevillano que entró cerca de la escuadra en Balaídos supuso el empate que dio tranquilidad en tierras viguesa. Poco después marcaría Roberto el 1-2. Es el típico caso del jugador que cuando está parece que no es tan importante, pero cuando no está se nota. De hecho, el bajón del equipo en los últimos minutos en Vigo coincidió con su salida del campo, cuando dejó su puesto a Juanpe. Confirmó Pellicer tras el duelo que fue una decisión táctica la que propició que el sevillano saliera del partido.

En su tercera temporada en Málaga, el de Gerena suma 34 partidos jugados (30 como titular) y marcó en Balaídos su quinto gol del curso, cifra estimable para un centrocampista defensivo. Como llegador está siendo un plus importante para el equipo. Su gol en la primera jornada en Castellón al cazar el rechace del penalti fallado por Dioni no dio puntos. Pero sí es un detalle clave que siempre que ha marcado ha sido el que ha abierto el marcador del equipo. Lo hizo llegando en jugada para el 0-1 en Antequera (después sentenciaría Kevin). También marcó en Murcia el empate tras el gol inicial pimentonero en los primeros compases, llegando en un córner. Acabaría 1-4 el partido. Igualmente, abrió la cuenta en la victoria en Alcoy (0-3) para pavimentar un triunfo que fue clave en ese momento tras instantes de zozobra. En parte causada por él. Casualidad o no, su expulsión en el partido del Algeciras por, según el acta, agredir a un contrario en el vestuario le costó cuatro partidos de sanción. Coincidió con un tramo de bajón con el inicio de 2024 del equipo, con pocos puntos y cuando se desenganchó definitivamente del tren del ascenso directo.

De momento, la continuidad de Genaro aguarda al devenir de la temporada. “Yo ya en su día hablé con Loren Juarros, me transmitió su postura. Y por supuesto se lo agradecí. Y para nada, yo estoy mentalizado en el día a día en conseguir el objetivo, que es lo que tengo en mente desde el principio de temporada. Y ya lo que tenga que venir, bienvenido sea. Me transmitió su postura en el sentido de que estuviera tranquilo, de que están agradecidos con que me haya quedado tan bien, de que estoy haciendo un buen año, de que siga trabajando y eso. Pero no fue un no rotundo ni nada. O sea, fue totalmente imparcial de acercar el tema y ya está, la cosa está parada. Está ahí y bueno, ojalá las cosas se den. Sí, propuesta hubo y estar en negociación con mis agentes. Y a partir de ahí ya no sé nada más”, decía el jugador sevillano, capitán del equipo, semanas atrás cuando era cuestionado por su continuidad. De momento, sigue siendo una de las anclas en doble pivote. Y es el tercer goleador del equipo tras Roberto y Dioni, los delanteros de Sergio Pellicer.