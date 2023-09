Gerard Piqué, la Kings League y la polémica de la fuente: "Pedimos disculpas, me une una gran relación con Paco"

Gerard Piqué, uno de los cerebros y la cara más visible de la Kings League que aterrizará el próximo 14 de octubre en La Rosaleda, salió al paso de las críticas que se generaron después de que en el show en el que se daban a conocer detalles sobre el evento se promoviera el baño en la fuente del siglo XVIII ante la Catedral para obtener entradas gratis para el show. El propio alcalde De la Torre criticó al que fuera futbolista catalán tildando de "gamberrada" el asunto.

"No voy a responder al alcalde. Me une una gran relación con Paco, llevamos la Copa Davis a Málaga el año pasado y este año la Kings. Lleva muchísimos años de alcalde, tanto la ciudad como nosotros le tenemos un gran respeto. Simplemente quiero decir que la idea no es mía, aunque entiendo que es mucho más mediático colocar mi nombre o el de Ibai, que tampoco estaba en el directo y lo confundieron con Navarrosa”, comentaba Piqué sobre las palabras de Paco de la Torre.

“No sabíamos que la fuente estaba protegida, estábamos en directo y sabemos que no es cívico. La verdad es que tampoco esperábamos que la gente se tirase a la fuente por dos entradas, algunos hasta con el móvil en el bolsillo", señalaba Piqué, que incidía en las disculpas: “Ante todo pido disculpas si alguien se sintió molestado. Hacemos las cosas de buena fe, pero nos podemos equivocar y no hacerlo de la mejor manera".

No obstante, el polifacético barcelonés animaba a la gente para el evento. "Estamos muy contentos de ir Málaga. Notamos el ánimo de la ciudad y las ganas que tenéis de que vayamos a La Rosaleda. Pedimos disculpas a toda la ciudad de Málaga y a su alcalde si se sintieron ofendidos. El 14 de octubre va a ser una gran fiesta en La Rosaleda y va a ser un gran espectáculo”.