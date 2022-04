Guede 'cede' piezas a Funes

Guede es un hombre de club y el club se juega mucho este fin de semana. No solamente el primer equipo, también el Atlético Malagueño. Así que el argentino, con efectivos de sobra para afrontar la cita contra el Eibar, liberó a varios canteranos que estaban siendo habituales con él para que se pusieran a las órdenes de Funes.

Así que este jueves ya no estaban Loren Zúñiga y Víctor Olmo (tampoco Dani Lorenzo ha estado estos días). Los tres están ya preparando a conciencia el partido contra el Real Jaén del próximo domingo 24 de abril en el estadio de La Victoria. El filial del Málaga, con 51 puntos, tiene que ganar para mantener vivas sus esperanzas de pelear por el ascenso a la Segunda RFEF. Además, está esperando una respuesta para ver si le devuelven los puntos que perdió en los despachos con el Huétor Tájar.

El argentino sí se queda con otros jugadores a no ser que ocurra algún contratiempo. Kevin y Roberto son desde la pretemporada jugadores del primer equipo, otros fueron entrando y saliendo, pero de momento al que no parece querer renunciar es a Andrés Caro, que se estrenará pronto internacionalidad con España sub 18. También sigue como tercer portero Dani Strindholm.