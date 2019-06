Guede: "Entrenar al Málaga es un sueño y algún día se dará"

El ex malaguista Pablo Adrián Guede mantiene una interesante carrera como entrenador. Varias etapas en El Palo, Argentina y Chile precedieron a una aventura en el Al-Ahli de Arabia Saudí que no salió como esperaba. Tras pasar varios meses por la Costa del Sol, espera ahora alguna propuesta. El Málaga trabaja en la continuidad de Víctor Sánchez del Amo, aunque el argentino aprovecha para dejarse querer.

"¿Entrenar al Málaga? Es uno de mis objetivos de toda la vida, llevo tiempo diciéndolo. Es un sueño, una ilusión que tengo y algún día se dará, está claro", aseguró este miércoles en una entrevista para Ser Deportivos Málaga. No esconde su predisposición: "Ellos saben que si quieren aquí estoy, el dinero no será un problema. Uno quiere al Málaga esté en las circunstancias que sean, no pasa por dinero ni por proyecto. Si uno es hincha del club y quiere al club, esas cosas no varían los sentimientos. Candidatos para entrenar al Málaga no van a faltar, para eso está Caminero, para tomar esas decisiones".

Sea ahora o más adelante, Guede asegura tener un pálpito con el banquillo de La Rosaleda: "Sí sé que en algún momento lo voy a entrenar porque es uno de los objetivos que me puse, pero también tiene que llegar el momento adecuado, que el club quiera que vaya, que estén claras las cosas para que uno pueda desarrollar el trabajo. Tarde o temprano me va a tocar porque yo trabajo para cumplir ese sueño. Si el Málaga me llama está más allá de las circunstancias del club, si esta en Segunda, Tercera... Es un club al que quiero, los sentimientos son más fuertes que todo lo que rodea a la situación".

También habla el ex delantero, autor de un icónico hat trick el día del Terrassa, de su última estancia en la ciudad a lo largo de los últimos meses. "Estuve en Málaga y vi todos los partidos del equipo, una lástima que no se pudiera conseguir el objetivo del ascenso, desde fuera es difícil saber qué paso. Como hincha es una desilusión", analiza. Además, da normalidad a las emotivas imágenes tras la eliminación ante el Deportivo: "No me sorprendió, eso es el Málaga. En los momentos difíciles, ahí están los aficionados".

"La Segunda me gusta, es muy fuerte y competitiva. Hacía tiempo que no la veía, ahora que estuve casi cinco meses en Málaga la vi mucho y me gustó, hay mucha intensidad. El presupuesto no determina el ascenso en Segunda, en Primera es otra cosa. Es importante, pero la categoría es más competitiva, cualquiera puede ganar a cualquiera", concluyó el técnico.