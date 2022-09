Guede: "Los jugadores se lo dejaron todo en el campo, hicimos cosas para no perder"

Pablo Guede salió a la rueda de prensa del Málaga CF sediento, otra vez cabizbajo y tras haber perdido una nueva oportunidad para acabar con el maleficio de conseguir ganar en La Rosaleda, ya son 10 meses los que el conjunto blanquiazul lleva sin salir con los tres puntos de Martiricos. El Málaga CF volvió a caer como local, en esta ocasión ante el Albacete Balompié por 1-2, aunque lo peor del partido es que los boquerones caían por 0-2 en el minuto seis de partido. Tras la finalización del encuentro, los más de 18.000 aficionados blanquiazules pitaron a sus jugadores e incluso cargaron contra el míster argentino al grito de "Guede vete ya".

"Nada, es normal, no tengo nada que decirle a la gente. Saben lo que pienso, la gente es soberana y se expresa como quiere", explicó el míster malagueño, quien hizo hincapié a lo largo de su comparecencia que no va a poner "excusas". Entre buche y buche de agua para sobrellevar las preguntas mostró su punto de vista desde su área técnica: "No sé si hoy nos faltó lo que es intensidad, aunque si un poco de concentración en los primeros minutos. Creo que hoy el partido nos condenó en los primeros 10 minutos", aunque intentó buscar la parte positiva: "Una vez que se asentó el equipo hizo su partido, creo que no merecimos la derrota". Guede se defendió de las críticas que dicen que el Málaga no tiene un patrón de juego: "Fuimos a buscar el partido de forma correcta y con bastante ocasiones, pero esos dos detalles tempranos muy puntuales nos condenaron en el resultado".

Segunda derrota del Málaga CF como local en los dos partidos disputados en esta Liga SmartBank 2022/23, aunque el míster argentino admitió que esta derrota no es igual que la sufrida ante la UD Las Palmas: "Me voy mucho más tranquilo. El equipo lo dio todo para dar la vuelta al resultado inicial de esos 10 minutos. El equipo iba, no se desordenó y fuimos al ataque". Mientras recuerda que el arquero de ellos "sacó un par de manos y algún palo". Guede volvió a sacar la parte positiva del encuentro en una sala de prensa en silencio: "Hicimos muchas cosas bien, aunque el resultado final lo enturbia". De momento, el técnico blanquiazul tiene claro cuál es el camino para revertir la situación: "Debemos seguir trabajando, creciendo y que las que peguen en el palo entren, porque estaríamos hablando de otra cosa. Lo tengo claro".

El argentino repitió en reiteradas ocasiones que las excusas no son el camino y prefiere no apoyarse en ellas: "Todo lo que te diga va a sonar a excusa y no voy a poner ninguna. La semana pasada se vio otro Málaga", aunque admite que solo se está en la jornada 4 y "no tuvimos el comienzo que todos queríamos o que nos ilusionó todo lo que hicimos en el verano, pero también hay que ser conscientes de un montón de cosas". Guede reiteró que se hicieron "cosas para no perder, aunque el resultado lo enturbia" y dejó claro que sus jugadores "se lo dejaron todo".