Guede: "Hasta que no sea matemático, no se puede celebrar"

Pablo Adrián Guede, entrenador del Málaga, atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del Heliodoro Rodríguez López tras el triunfo del conjunto malacitano ante el Tenerife: “Llevo diciendo varias semanas que esto es partido tras partido porque cuando te relajas, te caes. Son tres puntos importantes, pero no está nada hecho, quedan dos partidos más y hay que seguir”.

El entrenador blanquiazul volvió a insistir en señalar a sus hombres como únicos responsables de una victoria que aunque él no quiera admitirlo tiene mucho de su sello: “Es todo gracias a ellos, lo tengo claro. Yo propongo y ellos son los que lo llevan a cabo y creo que se soltaron hoy, hicieron un partidazo en todos los ámbitos del juego y por suerte nos llevamos los tres puntos”.

Desde una perspectiva más local, a Guede le preguntaron si también pudo influir que el Tenerife no estuviese demasiado centrado. El argentino replicó rápidamente porque eso podía quitar algo de valor a lo que propuso el Málaga: “No creo que sea adecuado decir que el Tenerife entró dormido. Es un equipazo, que ya está en play off y a nosotros nos costó muchísimo trabajo estar concentrados los 90 minutos porque tiene jugadores determinantes. Entonces creo que de dormidos nada”.

Sigue siendo pragmático Guede, que no se mueve del carril ni un solo milímetro a pesar de que la permanencia está muy cerca a nivel matemático. El entrenador del Málaga se refugió en su manual de estilo: “Suman, porque estábamos a dos y ahora estamos a cinco, pero hay que seguir. Hasta que no sea matemático, uno no puede celebrar ni alejar los pies del suelo, porque esta es una Liga muy competitiva y no te puedes relajar”. El técnico también señaló que han cambiado el horario del partido contra el Burgos de la próxima semana en La Rosaleda.