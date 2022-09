Guede se reafirma y siente el apoyo total del Málaga CF

Pablo Guede se siente con fuerzas para seguir al frente del Málaga CF. Después de unos días muy largos con su nombre en el centro de la diana, se siente legitimado para aguantar en su cargo tanto por los dirigentes del club como por los futbolistas. Además cree que existen argumentos deportivos para pensar que puede revertir la situación.

“Conmigo no tiene que cambiar la relación porque saben cómo soy y cómo me manejo y que conmigo no tienen problema para nada y para cualquier decisión que quieran tomar. Pero es al revés todo. Tanto de José María como de Manolo y los jugadores. Hay total unión y apoyo porque se está convencido del trabajo que se está haciendo. Cuando uno está convencido de que sabes que te va a llevar donde quieres, es cuestión de seguir. La Liga te pone donde te mereces”, aseguró Guede en una entrevista en Deportes COPE Málaga.

Puso como ejemplos al Girona y al Almería del curso anterior: “A Míchel lo esperaron y ascendió. Fíjense en los casos de los que esperan, este fue el último año que no echó al entrenador al Almería. Es fácil decir que el fútbol no espera y es resultadista, pero depende. No digo esperar, esperar, esperar. El club conmigo tiene una ventaja, que yo el día que vea que mis futbolistas no me lo entregan todo en un solo entrenamiento es el momento de decir basta, lo tengo clarísimo. El grupo que hay y lo que están haciendo estos futbolistas para revertir la situación es encomiable, impresionante, es casi el mejor grupo de trabajo que he tenido nunca. Me da bronca que los futbolistas estén pasando por este momento cuando creo que no tuvimos todo el premio que merecimos”, añadió.

Cuando todo apunta a que en Tenerife se la juega, Guede lo relativizó: “¿Depende de mí? No me preocupo por cosas que no dependen de mí. Todos queremos que la situación se revierta… déjeme que dude. En todos lados del mundo y Málaga no es la excepción, hay gente que vela por los intereses propios y aprovecha cuando a un club o equipo le va mal, en beneficio personal. Todos no, la mayoría de la gente quiere que revierta la situación”.

De las pintadas y las críticas de la afición admitió que quizás él también se habría pitado a sí mismo y que es algo natural: “Cada uno se puede expresar de la manera que quiera y como quiera. Es gente que no me conoce y no sabe cómo afronto las adversidades. El que paga tiene derecho a opinar de cómo ve a su equipo. Todos tenemos derecho a expresarnos. Creen que le hacen un bien al club, entonces, que lo pongan. Esto no es nuevo para mí. Cuando fui jugador del Málaga me putearon en un entrenamiento más de 2.000 personas y la cosa acabó como acabó. Es así de claro. Sin problema”.