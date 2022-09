Fernando Sanz y el Málaga CF: fichajes, gestión, objetivos, afición

El que fuera capitán y presidente del Málaga CF, Fernando Sanz, ha vuelto a hablar de la situación del club de La Rosaleda, que siempre sigue muy de cerca. El madrileño ve buenos mimbres en el equipo y lanza guiños a la gestión con algún matiz. También se acuerda de la afición, con quien compartió momentos recientemente en Martiricos.

"Lo bueno es que esto pasa al principio, si fuese al final resultaría desastroso. Todavía queda mucho margen", comenzó Sanz durante su intervención en El Chiringuito: "Lo cierto es que el Málaga leí hace poco que el límite salarial había subido a 11 millones, así que de la situación tan mala en la que estaba anteriormente, en el aspecto administrativo se ha hecho bastante bien porque ha pasado de una situación calamitosa a una bastante desahogada y con un salario liga como para poder abordar la posibilidad de aspirar a subir a Primera División".

Sanz está al día de casi todo lo que sucede en el conjunto blanquiazul: "Es cierto que también el Ayuntamiento ha hecho una apuesta muy fuerte con un patrocinio de 1,5 millones de euros y parecía que la plantilla se había hecho con vistas a intentar ascender de manera directa o al menos jugar la promoción, pero está saliendo todo bastante mal. Vuelvo a decirlo, es el principio, muchos jugadores nuevos, tienen que acoplarse todos. A lo mejor no están acoplados al cien por cien al equipo, a la ciudad y quizás tampoco físicamente. Esas cosas requieren de tiempo porque son 13 fichajes".

Empatizó con la dificultades de armar un bloque: "Es un equipo entero. El equipo está bastante bien para la categoría. ¿Subir? Es muy difícil decir si está para subir, pero para rondar la promoción... Lo que sucede es que la Segunda División es muy complicada, está todo muy igualado y el colista le gana al líder perfectamente. Lo que hay que tener es paciencia, aunque a la afición no se le puede pedir más. Es la mejor afición del mundo, tienen paciencia, llenan el campo. Estuve el día de Las Palmas en el primer partido de liga y hubo 22.000 personas, ¡un lunes!".

"La afición allí es muy cariñosa conmigo, y el mismo cariño que me tienen a mí se lo tengo yo a ellos, allí estoy en mi casa. Fue una pena que el inicio liguero fuese tan nefasto. Son un club y una ciudad no de Primera, sino de Primerísima División. Es increíble que no esté en la élite, Málaga es la ciudad de España que más crece", sentenció.