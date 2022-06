Haitam y Kevin, confianza condicional

El plan del Málaga CF con los canteranos este curso tiene un guión bastante claro. La fe ciega y confianza de Pablo Guede en los jóvenes es una carta que se puede aprovechar desde la dirección deportiva, que plantea un papel importante para los canteranos con mayor proyección para que tengan su espacio en el primer equipo y mismas opciones para la titularidad.

Dos casos excepcionales son los de Kevin Medina y Haitam Abaida, dos de los que comenzaron hace ya más de una semana los entrenamientos de pretemporada. Son dos jugadores en situaciones particulares, en los que el club confía pero que deben dar un rendimiento y una implicación mayor, más focalizada en el grupo que en el aspecto individual. Han regresado de las vacaciones en unas condiciones físicas muy buenas, centrados, y que de seguir así, contarán con sus opciones.

Cabe destacar que ambos jugadores también cuentan con una particularidad especial. Con la llegada de Guede, como quedó constancia en el tramo final de temporada, los extremos dejan de tener un papel determinante en el equipo, ya que la posibilidad de jugar con carrileros y atacantes que caigan a banda serán los objetivos. Pero un par de extremos puros no sobran en su equipo y Kevin y Haitam cubren esas necesidades, el malagueño por la izquierda y el marroquí por la derecha.

Eso sí, la pasada temporada para ellos tuvo momentos complejos en los que no estuvieron a la altura. Hubo comportamientos y actitudes que no gustaron con ambos jóvenes, precisamente por esa juventud y por no saber gestionar la falta de minutos con el primer equipo. Guede confía en ellos, está satisfecho por cómo han vuelto de las vacaciones y tendrán las mismas opciones que el resto.

Pero desde el club tienen claro que buscan cabeza e implicación y que la confianza será condicional e irá ligada a que actúen y trabajen al máximo, siempre pensando en el rendimiento colectivo antes que en el individual. Son dos perfiles específicos que puedan dar mucho para el equipo, especialmente como revulsivos por su calidad y capacidad de desborde. La pretemporada será una prueba para ellos de la que puede obtener puntos para un año donde los canteranos volverán a tener un peso importante en la planificación del Málaga.