Haitam se cae del entrenaminto por lesión y los canteranos completan la sesión

El Málaga CF se sigue ejercitando tras su derrota por 2-1 en Castalia contra el CD Castellón en el campo anexo de La Rosaleda. Sergio Pellicer sigue puliendo al equipo para su duelo del próximo fin de semana frente al Atlético de Madrid 'B' con algunas bajas por lo sucedido en los últimos días, principalmente.

A las bajas ya conocidas en los últimos días, se suma Haitam, que ha sufrido una pequeña rotura en el recto anterior de su cuádriceps izquierdo. El atacante no se ha ejercitado para tratar de recuperarse de esta nueva dolencia existente y que pueda sumarse al grupo lo antes posible. Otro jugador ausente ha sido Moussa Diarra, que padece molestias en los músculos isquiotibiales de su pierna derecha.

Además, Andrés Caro no ha entrenado con permiso del club con motivo de su más que posible salida con destino al Betis Deportivo de Segunda Federación para que pueda seguir mejorando y creciendo como futbolista por su gran proyección.

Para poder completar la sesión diseñada previamente por Sergio Pellicer, el cuerpo técnico ha decidido incorporar a tres jugadores procedentes de la cantera de la entidad de Martiricos. Se trata de Alexis Chamorro, Alejandro Contreras y Antonio Cordero.

El paraguayo es un activo bastante prometedor recién llegado del Juventud de Torremolinos, donde desarrolló un gran papel en Tercera Federación durante la pasada campaña. Se ha mostrado bastante suelto y con aptitudes durante el entrenamiento de este martes a las órdenes del cuerpo técnico del primer equipo.

La situación de Andrés Caro

Andrés Caro pondrá rumbo al filial del Betis para competir la próxima temporada en calidad de cedido en Segunda RFEF. El rinconero, con contrato con el Málaga CF hasta 2025, tenía por escrito que debía ser jugador del primer equipo. Con el filial en Tercera RFEF no quedaban muchas opciones una vez se constató que en el primer equipo no va a tener demasiadas oportunidades. Están por delante Juande, Galilea y Monte. Y también se ha empleado a Genaro en esa posición durante la pretemporada. También está ahí Moussa, otro canterano, aunque sus sensaciones no fueron demasiados buenas, aún en vías de alcanzar su mejor nivel tras varios meses lesionado.

El defensor central malagueño ya se entrenaba aparte del grupo y levemente en la sesión de este martes, con permiso de la entidad, mientras aguarda el acuerdo definitivo con la entidad verdiblanca, que buscaba reforzar a su segundo equipo, que será dirigido esta temporada por un malagueño, Alberto González. El de Tolox hizo una gran temporada el año pasado con el Linares en Primera RFEF pero le sedujo la oportunidad de estar en el Betis, que está aumentando su apuesta por la cantera, invirtiendo en instalaciones y en jugadores (cada vez hay más en selecciones inferiores).