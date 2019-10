Harper, sobre el Málaga: "El club no se merece esto"

Jack Harper se marchó del Málaga en el mercado estival rumbo a tierras madrileñas. Tras la pretemporada no cuajó en el Getafe de Bordalás y salió cedido al Alcorcón. Su intención es hacerlo bien en el conjunto alfarero para jugar en Primera División con el equipo azulón. Ahora se suelta en una entrevista concedida a la agencia Efe.

Aunque ya lleva meses lejos de la Costa del Sol, Harper, que se siente medio escocés y medio malagueño, no se ha olvidado del las rayas blancas y azules. "Estoy un poco fastidiado por mis compañeros. Es el club de mi ciudad, mi familia sigue siendo del Málaga y yo también", dijo el delantero, que no negó que echa de menos a sus compañeros y le preocupa la situación que atraviesa el club: "Pregunto casi cada día por ellos. La situación no es la mejor para el jugador, la afición está decepcionada y creo que son cosas que no se merece el club".

Cuando le preguntaron por su inicio de temporada en el Alcorcón, Harper admitió: "Llegué con muchas ganas y tuve un poco de mala suerte. Tuve un par de lesiones que me han impedido estar con el grupo varias semanas, pero ya estoy cogiendo el tono físico, me entiendo bien con los compañeros y solo me falta tener un poco de suerte de cara a gol. Estoy muy contento aquí porque hay jugadores muy buenos y un grupo muy unido y de buena gente".