Hartazgo creciente en el Málaga con las decisiones del VAR

Sin alzar mucho la voz, sin declaraciones grandilocuentes, pero empieza a mostrarse públicamente el descontento en el Málaga con las decisiones tomadas por el árbitro del VAR. Lo verbalizó semanas atrás Manolo Gaspar y en la sala de prensa de Almería Sergio Pellicer. Especialmente dolieron el 1-1 del Cartagena y el 2-1 del Almería. Fueras de juego en los que, según el catón clásico de la regla del fuera de juego, hay posición e influencia de jugadores en situación antirreglamentaria. La norma sufre continuamente reinterpretaciones y ahora hay cierto desconcierto.

“Tendremos que cambiar la forma de defender. Son varias situaciones en las que nos está penalizando. Tengo un compañero de profesión que le han caído cuatro partidos [por Álvaro Cervera] y hay que pensar lo que uno dice. Tendremos que cambiar, está claro. Creo que interfiere en la jugada, a partir de ahí, todas las opiniones desde la libertad de expresión y desde la humildad, que no se ofenda nadie. Tendremos que darle una vuelta todos. Da rabia, el otro día, una acción muy parecida en el primer gol: tendremos que ajustar, ponernos diez jugadores debajo de la línea del área y así no hay fuera de juego. A partir de ahí que sea lo que dios quiera”, decía Pellicer.

“Creo que el Málaga está siendo muy perjudicado con los arbitrajes, la verdad. Lo que pasa es que no levantamos la voz. Al final, le preguntas a cualquier equipo y todos se sienten perjudicados”, explicó Gaspar en este periódico días atrás: “No me está gustando la utilidad que le están dando al VAR. Veo que muchos partidos se están arbitrando desde el VAR, creo que habría que intentar conseguir otro criterio”.

Desde que comenzó la temporada, no se rearbitró, aunque se visionó en el VAR, un golpe a Escassi que pareció nítido en un córner que hubiera supuesto un penalti en Mallorca. Tampoco gustó el penalti que se le señaló a Juande con el Leganés, cuando el balón ya había pasado de largo y pisa de manera involuntaria al defensa. La dura entrada a Caye Quintana con el Lugo que lleva a que el onubense reaccione de manera inadecuada. Y estos dos últimos fueras de juego no señalados aunque fueron revisados ante el Cartagena y el Almería. En ambos casos los atacantes intervienen y pueden distraer a Juan Soriano y Dani Barrio, pero lo no lo vieron así los responsables de la Sala VOR.

En cualquier caso, es evidente que hay que mejorar bastante en los centros laterales, que están siendo la cruz defensiva malaguista en este primer tercio de temporada. Está sufriendo ahí y es una faceta que hay que mejorar para no conceder tantos goles como está recibiendo el equipo malagueño.