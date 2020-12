"Pondremos a diez en la línea del área y que sea lo que Dios quiera"

El entrenador del Málaga, Sergio Pellicer habló con cautela sobre el partido contra el Almería. El técnico empezó analizando el choque: "Hay dos análisis muy diferenciados. Quien no haya visto el partido o lo viera de manera imparcial...Creo que vería que hemos merecido la victoria. El primer gol que encajamos fue un error nuestro, a partir de ahí tuvieron pocas situaciones. El equipo supo reponerse también al cambio de Calero por lesión. El empate nos ha dado mucha tranquilidad y antes del segundo gol del Almería, el equipo jugaba en el campo contrario. Estábamos mejor. Otra acción esporádica, segunda jugada, un centro y la calidad del rival para ponerse por delante", resumió y añadió: "En los últimos minutos, con la ansiedad de ir a por la victoria llegó el tercer gol. Orgulloso del grupo y del trabajo que han hecho pero es la lamentación del pobre. Nos tiene que reconfortar venir aquí contra el rival que está en mejor estado de forma de la categoría y el que haya visto el partido no ha visto la diferencia de puntos en la clasificación. No tiene que seguir de excusa, pero hay que mirar los pequeños errores que nos penalizan en casa u hoy. Siento rabia porque el grupo no se ha merecido este resultado".

Especialmente cauteloso fue Pellicer al hablar sobre el segundo gol del Almería, obra de Maras en posible fuera de juego posicional: "Tendremos que cambiar la forma de defender. Son varias situaciones en las que nos está penalizando. Tengo un compañero de profesión que le han caído cuatro partidos y hay que pensar lo que uno dice. Tendremos que cambiar, está claro. Creo que interfiere en la jugada, a partir de ahí, todas las opiniones desde la libertad de expresión y desde la humildad, que no se ofenda nadie. Tendremos que darle una vuelta todos. Da rabia, el otro día, una acción muy parecida en el primer gol: tendremos que ajustar, ponernos diez jugadores debajo de la línea del área y así no hay fuera de juego. A partir de ahí que sea lo que dios quiera".

Para el de Nules, el Málaga se repuso y dominó varias fases del encuentro: "Se achacaba que éramos un equipo que se metía atrás, hemos jugado gran parte del partido en el terreno contrario, apretando. El Almería tiene el nivel asociativo más alto de la categoría, cuando hay alguna acción esporádica, aparece su calidad. Nos ha faltado ese último pase, esa definición última, hemos tenido varias. Mejor así que de la otra manera, si te vas con una derrota sin ocasiones y defendiendo todo el rato tu portería, peor. Venir y competir de tú a tú con el rival tiene que servirnos para creer y hacer lo que estábamos haciendo antes. La justicia o injusticia va en los goles que marca, hoy es un tres uno, pero creo que el resultado es injusto".

Otro aspecto que resalto fue el del límite de fichas profesionales y la lesión de Iván Calero:" Este es el problema invisible que tenemos. No tenemos a Yanis [Rahmani] ni Jozabed. La lesión de Calero que es la peor noticia, esperemos que sea poco. estamos en duda y vamos a ver lo que tiene Iván. Nos preocupa, no son buenas sensaciones lo que nos ha transmitido. Sobre todo eso: la sensación del equipo de que sabemos los problemas que tenemos. Hemos empezado con tres fichas del filial, Joaquín nos estaba pidiendo el cambio, incluso Ramón . Al final tienes que ajustar para poder sacar un chico del filial. Hemos sacado a Cristo a Matos, para poder sacar a Hicham, era ya con el segundo gol. Todos esos desajustes nos van a penalizar. Por eso, en esta maratón es tremendamente importante, estamos en déficit con el resto de rivales por el número de fichas que tenemos, pero lo llevamos haciendo desde hace mucho tiempo. A ver Iván, las sanciones, los que tienen molestias. Otra opción es empezar con cuatro del filial y arriesgarnos. Esas van a ser las situaciones y nos lleva a valorar más los puntos que tenemos ahora. Será un camino largo y duro. En ese aspecto estamos muy limitados".