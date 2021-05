Se avista la línea de meta del maratón de Segunda y ahí marcha de líder destacado, a un ritmo insostenible, el rival del Málaga esta tarde (16:00 horas, Cornellá). Se pagaba bastante poco en las apuestas el paseo triunfal del Espanyol. Fue un accidente que bajara con la plantilla de la que disponía, que el año previo se había clasificado para jugar la Europa League. No es casualidad que, tras mantener al grueso de la misma y reforzarla con jugadores como el ex malaguista Keidi Bare, vaya a subir a Primera. Falta la fecha y la hora. El reto del Málaga es dilatar lo inevitable. No por fastidiar,sino por reafirmarse y redondear una temporada que ya es muy buena, superando las expectativas. Es lo normal viendo las diferencias de presupuestos, pero el Málaga no ha conseguido rascar un punto a los cuatro primeros clasificados, aunque le quedan aún tres partidos contra ellos, el primero el de esta tarde.

El empate en Las Palmas y la derrota ante el Fuenlabrada, con sensación de inferioridad que sólo se había visto contra los citados capos de la categoría, han hecho comprender que jugar en la fase de ascenso era eso, un sueño. Pero ello no debe menoscabar la gran temporada de Pellicer y sus pupilos. En cierta forma, estos partidos de final de campaña, aunque se vaya haciendo larga con la falta de efectivos y con la humana relajación del deber cumplido, debe valer para superar algunos retos pendientes. Es posible que el Málaga se pueda salvar sin sumar ningún punto más, pero tampoco conviene tentar a la suerte. Y vienen dos partidos ante los dos mejores equipos de la categoría consecutivos en los que sumar estará bastante caro. Por ello, cualquier botín que se consiga en Cornellá será extraordinario.

El valor de mercado plantilla del Espanyol, dato de transfermarkt, el catón del fútbol moderno, es de 66 millones de euros y el del Málaga es 17.5. Da idea de la diferencia de potencial. Un jugador perico cobra lo que todo el plantel malaguista. Y así se podrían ofrecer datos de lo que separa a ambos equipos en músculo financiero. Los propietarios chinos del club no han abandonado a su suerte al Espanyol y han mantenido la apuesta para convertir en un trámite el regreso a la élite. Es una plantilla la barcelona quizá de mitad de tabla de Primera.

Hay aires de fiesta en Cornellá. Se prepara “la mayor motada de la historia perica”. Se prevé que cientos de hinchas acompañen con sus motocicletas al bus del equipo desde su hotel de concentración, en el centro de Barcelona, y hasta Cornellà-El Prat, pasando por el corazón de la Ciudad Condal. En el tradicional hermano pobre también se preparan para celebrar el regreso a su lugar natural. El que también debería ser del Málaga, la Primera División. Sucede que no se optimizó ese año de gracia que la estructura actual del fútbol español otorga a quien da con sus huesos en la categoría de plata desde arriba. Tienen que hacerse las cosas muy bien, tener viento a favor y acertar con muchos factores distintos para que el Málaga, a medio plazo, pueda vivir sensaciones parecidas. Hay pocas cosas mejores en el fútbol que celebrar un ascenso de categoría. Y el Málaga, por orgullo y amor propio, quiere dilatar el del Espanyol.