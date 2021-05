Como cuando se cierra un fichaje y faltan los clásicos flecos para que se anuncie oficialmente, el Málaga está a una victoria para proclamar a los cuatro vientos que un año más será equipo de Segunda. No debería ser el lugar natural del club, para una ciudad de esta entidad y para un club de esta trayectoria reciente, aunque la realidad es la que es y hay que celebrar esa salvación. Pero hay que cerrar ese fleco, que Sergio Pellicer cuantifica en los 52 puntos, o sea, una victoria más en los cinco partidos que quedan. Por un momento se pensó, por su buen hacer, que el Málaga podía pensar en una gesta y meterse en fase de ascenso, pero las derrotas con Fuenlabrada y Espanyol cercenaron ese sueño. El factor físico, en el que el cuadro blanquiazul ha ido con la lengua fuera por la escasez de efectivos, golpeó.

No es el partido más cómodo en el que conseguir esos tres puntos, pero debe valer de motivación, porque no se ha puntuado ante los cuatro primeros. El fútbol está diseñado hoy en día de manera que el equipo que desciende a Segunda tiene un dopaje financiero que propicia que, si se hacen las cosas normales, el regreso a Primera esté más cercano. El Málaga no usó esa bala de plata cuando descendió y ahora ve cómo se tienen que hacer las cosas de manera extraordinaria para que se pueda siquiera pensar en ello con fundamento. Y el Mallorca ha cumplido el guión y también descuenta fechas para descorchar el champán y acompañar al Espanyol. Siete puntos de los 15 que quedan le hacen falta, según decía en la previa Luis García Plaza.

El regreso de Luis Muñoz debe dar bríos a un equipo que en las dos últimas semanas ha encajado un parcial de 0-5. No ha perdido tres partidos seguidos en toda la temporada el cuadro de Pellicer y es un buen momento para mantener esa tendencia de toda la campaña. El de Nueva Málaga es un jugador que contagia, que da energía y cubre campo, además de llegada, algo de lo que adolece el equipo. Si está para ser titular o no lo verá en las próximas horas Pellicer. Pero, en cualquier caso, hace falta un último empujón. Ydarlo ante un equipo que la próxima temporada estará, con altísima probabilidad, en Primera es un buen acicate.