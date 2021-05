Sergio Pellicer intenta que el debate se centre en el campo, en conseguir la victoria que hace falta para cantar victoria con la salvación. Y este sábado ante el Mallorca hay una primera oportunidad para llegar a esos anhelados 52 puntos. Tildó de "heroico" conseguir eso.

"Llega otro desafío, le mantuvimos el pulso al Espanyol y ahora llega otro equipo de su potencial, queda dicho", hablaba Pellicer:"Tienen un entrenador muy respetado y al que admiro (Luis García Plaza). Le tuve de profesor en el curso de entrenador. Sé cómo trabaja, cómo gestiona grupos. Es un equipo que antes o después ascenderá, como el Espanyol. Contra los cuatro de arriba no hemos podido ni puntuar, en algunos hemos estado cerca, pero hemos tenido pequeños errores. Tenemos errores que no debemos tener. Queremos competir como contra el 70% de rivales de la categoría. Es una final porque sería ganar y hacernos la foto todos juntos en el campo. Sería heroico salvarse. Tenemos que cerrar este broche, no pensar en los rivales. Una vez se consiga se cerrará todo y disfrutaremos".

"Temor no hay. Hay que mirar por bloques de cinco partidos, en Lugo y con Albacete competimos de forma bestial", insiste Pellicer: "El Fuenlabrada fue superior, no por relajación nuestra. En el campo del Espanyol competimos. Queremos encontrar ese alma que tenemos, que cuando parece que pueda haber la sensación de todo hehco y no es así, debemos tener ese punch, ese extra, cada partido es una final. Jugamos contra un gran rival que va a subir a Primera.No hemos estado cerca de puntuar y es un reto. Al grupo lo veo bien. Hemos perdido a Ramón, posiblemente a Luis Muñoz lo vamos a recuperar, valoraremos si sale de principio o al final. Ramón es un soldado que ha ido al límite, como otros compañeros. Muchos han jugado con molestias y no se sabe. Los elogio porque están al límite y participan y arriesgan. No hay temor, hay mucha ilusión".

"Analizando los partidos ante este tipo de equipos, para mejorar el presente, el equipo compitió bien en Mallorca. Con dos faltas se pusieron 2-0. Contra el Almería competimos a un gran nivel allí. Hicimos otro gran partido aquí pero dos errores nos penalizaron. En Barcelona estábamos en partido, pero en esa zona donde no teníamos eficacia hay que sacar más de dentro, tener la concentración como si fuera la última jugada. Tenemos que tener una estructura defensiva, hacer daño al rival, ellos manejan muchos registros. Hemos estado cerca, pero se nos han escapado. Vamos a mirar al espejo del partido de Rayo Vallecano. El quipo defendió bien, hicimos bien transiciones y llegamos de segunda línea. Vamos a ser realistas. Positividad porque tenemos que conseguir los tres puntos. Que nos dé esa para hacer esa hazaña por la afición. Dará ese broche final", defiende Pellicer sobre la actuación ante los grandes.

¿Isma Casas o Ale Benítez en el lateral. "Por las características y circunstancias participaron los dos. Viene Isma de una inactividad, ha ido poco a poco porque ha tenido muchos problemas de tobillo. Es un jugador que puede jugar de central, lo ha hecho abajo siempre. Son tres perfiles distinos de lateral Alexander, Ale o él. Tenemos varios planes, según el estado de jugadores mantendermos la estructura del Espanyol o recuperaremos la que nos ha dado los resultados, como el 4-1-4-1", respondía el técnico castellonense.

"Sabéis el trabajo que hay desde este club en todas las parcelas. Nos compete, el año fue tremendamente duro", justifica Pellicer por qué tildaba de heroico lograr la salvación: "Después del Covid jugamos 10 finales auténticas. Si no competías y ganabas estabas descendido. Por cómo empezamos en Tenerife, hay que recordar el pasado para ver lo que se ha hecho. Los jugadores de este año y los del año pasado ha sido increíble. Quiero que la foto del año pasado con el Alcorcón se repita mañana o cuando sea. Por todo lo que ha ocurrido es una proeza. Lesiones, situaciones personales... Es todo tremendamente duro. El Málaga es indestructible. Muy pocos equipos en España podrían haber conseguido esto. Aparecen chavales de la casa, de cantera, gente de fuera que viene con ilusión... Y salimos del pozo. El 80% de equipos de España vive esta situación y no estaría en esta categoría. Queremos cosechar los máximos puntos posibles. Es una hazaña salvarnos y son pasos adelante. Peor no puede ir. El club está trabajando para que haya más potencial, que no haya problemas fichas. Ojalá que la afición apoye en La Rosaleda y pueda estar al lado cuanto antes. Se me ponen los pelos de punta pensando cómo va a ser ese momento. Esto ha salido como ha salido porque hay gente muy involucrada. La palabra éxito sólo está en el diccionario. Ttabajo, trabajo es la clave".

Por último, Pellicer explicó cómo se gestionará la compatibilidad de jugadores del filial y el juvenil. "Estamos en comunicación. Lo he vivido desde abajo. Siempre hemos intentando en cualquier convocatoria alternar ciertos jugadores, algunos podían estar en el filial, otros en el juvenil. Queremos intentar sellar el objetivo y a partir de ahí la semana que viene puede descansar el filial y podremos viajar a Oviedo y no nos llevaremos juveniles, que sí juegan. Y la semana siguiente, al contrario, descansa el juvenil y tiraremos de ellos. Se juegan mucho los equipos y trabajamos todos a una. Lo importante es el priemr equipo, pero vamos a colaborar al detalle. Este domingo juega el filial y al jugar sábado nosotros no hay problemas, pero si hay jugadores a los que, por el desarrollo del partido, le podemos evitar carga de trabajo pues lo podemos hacer. Vamos a llevar juveniles y del filial y esperemos que no haya percances. Vamos a estar al mínimo detalle para que los chicos compitan con su equipo y puedan conseguir sus objetivos", cerraba el técnico.