Tropezó el Málaga en su primera cita tras el forzoso parón por el coronavirus. Fue un tropiezo doloroso por las formas y por el fondo. Cayó en viejos vicios el conjunto malacitano, que desde la llegada de Pellicer había alzado el vuelo y encontrado nuevos hábitos y fórmulas para escalar en sensaciones y puntos.Ahora todo está en duda y sólo hizo falta un partido para ello. El equipo flaqueó y encontró grietas en sus cimientos. Había sido un conjunto sólido en defensa, de ideas claras, pero sin Luis Hernández y con Luis Muñoz y Keidi Bare sin encontrar la manera de coexistir, todo volvió a una vieja normalidad lejana y que parecía olvidada. Pellicer desplazó a 24 jugadores, los mismos 23 del debut más Kellyan.

A este Málaga hay que pedirle más, especialmente a pesos pesados como Munir, Juankar, Cifu, Adrián, Diego González, Lombán… Salir con el cuchillo entre los dientes no debería ser negociable, pero sigue pecando el equipo de una bisoñez impropia en la que precisamente los más jóvenes son los que no flaquean. De hecho, si no fuera por las limitaciones de fichas, se vería un mayor números de filiales sobre el césped de manera simultánea, incluido el meta Gonzalo.

Es cierto que el Huesca era uno de los peores equipos a los que medirse y que la actuación del colegiado Moreno Aragón fue delirante y tuvo su influencia en el devenir del partido. Eso no puede servir, no obstante, de manta para cubrir unos pecados que existen y que recuerdan demasiado al Málaga ramplón de esta temporada con Víctor Sánchez del Amo.

Aun así, no todo es negativo. El Málaga tiene ahora mismo un futbolista en plena ascensión como Tete Morente que está marcando diferencias. La cuestión es lograr rodear al extremo (que también luce jugando por dentro) de elementos que sumen o, al menos, no estorben. El conjunto blanquiazul tiene que recuperar la verticalidad y la letalidad a la contra además de encontrar la mejor versión de Sadiku como complemento del juego y no solamente como rematador.

El factor cancha sirve de poco en estos momentos, da hasta la sensación de que el efecto que causa es el contrario, que pesa verte en casa con el demoledor silencio y la ausencia de colorido, que es difícil eliminar la angustia de competir sin los tuyos alentando -o presionando- desde el graderío. Sólo evoca a entrenamiento. Es vestirse de boda para ir a por el pan.

Aceptada esta cuestión, toca ver si se produce el efecto contrario en Tenerife y el Málaga es capaz de hacer valer su condición de visitante para que la idea de Pellicer fluya y la presión recaiga en los isleños, que perdieron en Fuenlabrada por 1-0 en su regreso al verde. A los blanquiazules no les vale otra cosa que no sea ganar si no quiere regresar a una dinámica depresiva de la que ahora, por contexto y tiempo, no se sabe bien si sería capaz de escapar.