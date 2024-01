Horario y dónde ver en TV el AD Ceuta - Málaga CF

Sergio Pellicer hablaba en la previa del AD Ceuta-Málaga CF, "un equipo que, pese a la diferencia de puntos, es muy parecido a nosotros. Saben diferenciar bien como actuar de local y de visitante. Inició muy bien, es cierto que en los últimos partidos le está costando, pero es el cuarto equipo que más posesión tiene del campeonato, segundo como local, quiere ser protagonista, es el que más centra… nos vamos a encontrar en un contexto en el que ellos van a querer el balón y nosotros vamos a intentar ser protagonistas. Es una de las salidas señaladas por lo complicado que va a ser. Nos va a obligar dar nuestra mejor versión. En los últimos encuentros fuera de casa no estamos entrando bien en los partidos y eso es un debe que tenemos que mejorar. La entrada del partido tiene que ser de muchísima concentración. Es un rival muy bien trabajado".

"Los mejores fichajes son los que van a estar en Ceuta. Para los jugadores que puedan venir, me gustaría que me escuchen: el que venga que venga a ayudar, los mejores los tenemos aquí. Veis como está el mercado, no se está moviendo mucho. Son situaciones difíciles, el que venga tiene que venir a ayudar. No será un salvador, tiene que venir con hambre y espíritu amateur. El Málaga CF está por encima de cualquiera. Hay que tener empatía con la dirección deportiva. Es cierto que tenía menos paciencia cuando empezó la liga, pero entiendo que ahora esa paciencia es normal. Tengo una relación muy fluida con Loren y estoy pendiente, pero mi mejor fichaje son los que tengo ya. Si suben su rendimiento -que lo están haciendo muy bien- son el mejor fichaje. Con Loren tengo todos los días dos o tres reuniones diarias", decía del mercado.

Fecha y Horario

El AD Ceuta-Málaga CF se disputará este domingo, 14 de enero, a partir de las 12:00 horas en el Alfonso Murube.

Cómo y dónde ver en TV

El partido se podrá ver a través de RFEF.TV por streaming, siempre y cuando no se produzcan fallos en el canal de pago.