AD Ceuta - Málaga CF: El posible once y el sistema, escondidos

El Málaga tiene uno de los onces más abiertos del curso en su salida a Ceuta. Con tanto jugador recuperado y con alguna baja importante como la de Kevin, no será sencillo que el adversario adivine cómo saltará al Alfonso Murube. De hecho, por las palabras de Sergio Pellicer en la sala de prensa, queda abierta la opción de jugar con un punta o de pasar a línea de tres centrales como ante la Real Sociedad".

“Es una posibilidad, el último que jugó con el filial, que estuve allí, jugó por la izquierda. No es extremo puro de los que te hace el campo más ancho, es asociativo. Pero de fuera hacia dentro puede aportar. Tenemos cuatro opciones o cambiar la estructura, no voy a dar ventaja al rival”, argumentaba cuando se le preguntó por Aarón Ochoa como relevo de Kevin.

Hay overbooking de centrales y centrocampistas pese a la sanción a Genaro. Está más justito en las bandas y la punta de ataque. No descarta nada, pero dice cosas interesantes sobre el papel de Dioni: “Depende de cómo juguemos. Hemos jugado mucho con dos puntas, Dioni y Roberto, hasta ahora. Luego, si juegas con un punta, no puedes meter a los dos, no puedes jugar con 12. Lo más importante es que haya ese nivel competitivo, hemos recuperado esa potencia del equipo que son los centrocampistas, que hemos estado muy escasos en la primera vuelta por las lesiones. Luego también hay plan de partido porque ahora mismo no tenemos recambios en esa zona. Vamos a valorarlo. Dioni tiene algo diferente en el área. Luego cualquiera puede hacer el análisis y ver cómo ha jugado Dioni en su carrera, que es un jugador asociativo, que genera superioridades en el centro del campo, que luego llega en segunda línea indetectable. Vamos a seguir trabajando también en esos conceptos”.

Análisis del AD Ceuta

“Es un equipo a pesar de la diferencia de puntos, muy parecido a nosotros. Hay que diferenciar al Ceuta local y visitante aunque le esté costando últimamente. Es un equipo con mucha posesión, de los que más en la categoría, que quieren ser protagonistas con el balón Nosotros también queremos ser protagonistas en un estadio complicado, es de las salidas que marcas en rojo a inicio de temporada por lo complicado que puede ser. Nos va a llevar a tener que dar nuestra mejor versión recordando que nosotros fuera de nuestro estadio, pese a que ganamos en Murcia y lo de Mérida e Intercity, nuestra entrada en los partidos no está siendo la que mostramos como local y es un debe que tenemos que mejorar. La entrada debe ser de mucha concentración y prestar mucha atención al mínimo detalle. El foco ante un rival muy trabajado, muchos mecanismos en salida de balón y que recupera mucho en último tercio. Y donde nosotros vamos, sabemos que es la fiesta y los rivales van con un plus más y es normal. Estamos demostrando que tenemos coraje, que insistimos, pero no podemos remar contra corriente”.

Jugar tras Ibiza y Castellón

“Parece un tópico pero tenemos que ser nosotros mismos. Tenemos buenos números pero hay dos rivales que lo están haciendo súper bien. Tenemos que tener esa ilusión por pelear por lo máximo pero sin frustraciones. Es la clave porque queda toda la segunda vuelta. En las segundas vueltas los números se van ajustando y es difícil mantener ese nivel, pero para todos los equipos. Nosotros queremos mejorarlo sabiendo que será complicado, pero eso se logra en los entrenamientos y mejorando a nivel individual. Así será mejor lo colectivo. Tenemos ese debe: mejorar, mejorar, mejorar, mejorar”.