Horario y dónde ver en TV el Málaga CF - Córdoba CF, de Primera RFEF

“Este mes es un mes muy importante, nos están viniendo todas las lesiones en la misma posición justamente en una posición muy bien cubierta, pero esto es fútbol y vamos a anteponernos a los problemas, lo vamos a afrontar con una sonrisa y buscar soluciones. Estoy muy contento con el trabajo del grupo y van a aparecer oportunidades, habrá jugadores que posiblemente tengan que participar en una posición en la que a lo mejor no estén muy acostumbrados. Ante estos problemas tenemos que buscar cosas positivas. Esto al final es así, unos van cayendo y otros van entrando. Los que entran tienen su proceso como los que están teniendo Juan y Haitam que ya acumularon minutos el día de Antequera, que acumularon gran parte del partido de Copa y poco a poco van cogiendo la forma. Son jugadores que nos van a ayudar. Juanpe está claro que es un traspiés, estaba encontrando su nivel que esperábamos, pero hay que ser positivo y a buscar soluciones”, explicaba Sergio Pellicer en la rueda de prensa previa al partido con el Córdoba CF en La Rosaleda.

“Aquí hay gente de club con sentido de pertenencia, que le duele, con amor propio y eso se traslada a los jugadores. Hablo de la gente que tengo detrás, cada vez somos menos y el trabajo que están haciendo es brutal. Venimos de ganar un partido que creo que fue muy duro en Antequera, de la alegría y la ilusión que vi en Baracaldo en el partido de Copa que fue por penaltis, de los chicos jóvenes que aparecieron y nos transmiten muchísima ilusión. Yo no sé a dónde vamos a llegar en ese aspecto, ya que conocemos la exigencia del fútbol, al equipo no se le puede pedir más esfuerzo más sacrificio, se puede pedir otra cosa como ser más eficaces o ser mejores, pero en esfuerzo y sacrificio yo creo que hacía tiempo que no se veía un equipo tan entregado por la causa y por lo que la afición representa", decía.

Fecha y horario

El Málaga CF-Córdoba CF, correspondiente a la jornada 11 del Grupo 2 de Primera RFEF, se jugará este domingo, 5 de noviembre, a las 20:00 horas en La Rosaleda.

Dónde ver en TV