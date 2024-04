Horario y dónde ver en TV el Córdoba CF-Málaga CF

"Lo que hay manejar son los momentos del partido, pero vamos a salir a ganar". Así de claro se mostró Iván Ania en la previa del encuentro que el Córdoba CF disputará este domingo ante el Málaga en El Arcángel (16:00), duelo en el que se medirán el segundo y cuarto clasificado del Grupo 2 de Primera Federación y que llegan "en buena dinámica", como expuso el técnico de Oviedo en sala de prensa.

Sin ninguna baja y con todos disponibles, Iván Ania dijo que es "un partido importante, pero no es definitivo porque quedan después cuatro jornadas". Eso sí, es un encuentro "de otra categoría, aunque las circunstancias han hecho que se de en Primera Federación". "Son dos equipos históricos con una gran masa social, dos equipos de la categoría y claros favoritos", expuso el preparador asturiano.

También aclaró que es "un partido de liga" porque "los play off y la liga no tienen nada que ver". "Los dos equipos llegamos en una buena dinámica y somos dos equipos que nos respetamos, pero que no nos tenemos miedo", apuntó el técnico del Córdoba CF, que pudo observar varios envites de los malagueños en directo. "Sabemos de las fortalezas y debilidades de cada equipo. Estoy seguro que será difícil sorprendernos, será un partido muy táctico y todo dependerá de los jugadores que superen a su par", señaló Iván Ania.

Fecha y Horario

El Córdoba CF-Málaga CF se jugará en el estadio de El Arcángel este domingo, 28 de abril, a las 18:00 horas.

Cómo y dónde ver en TV el Málaga CF-Córdoba CF

El encuentro será retransmitido en directo por televisión a través del operador de pago FEF TV, por su web y las aplicaciones de iOS y Android.

Retransmisión online del Málaga CF-Córdoba CF

Sigue las acciones más destacadas del envite minuto a minuto a través de la web de Málaga Hoy.