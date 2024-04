Once del Málaga CF en Córdoba: Ramón no será titular

El Málaga CF viene de repetir alineación por primera vez en la temporada, pero eso no significa que vaya a suceder lo mismo este domingo en el estadio Nuevo Arcángel ante el Córdoba CF (16:00 horas). Sergio Pellicer deja entrever que puede producirse alguna variación en sus once elegidos. Eso sí, deja claro que no será Ramón Enríquez uno de los titulares pese a que el centrocampista viene acumulando minutos en el último mes.

“El otro día repetimos alineación por primera vez en la temporada. Vamos a ajustar mañana pensando en qué podemos mejorar tanto a nivel defensivo u ofensivo. También podemos cambiar posiciones de algún jugador. Tenemos una idea en los planes de partido. Están todos preparados. Vamos a esperar a mañana, pero posiblemente pueda haber algún cambio”, analizó el entrenador del Málaga ante los medios de comunicación en la previa del derbi andaluz.

El papel de Ramón Enríquez

Acerca del centrocampista de Órgiva, el técnico blanquiazul volvió a pedir paciencia: "Ramón aún no está. Lo estamos cuidando con los entrenamientos. Hasta que no haga una semana completa. Está para ayudar y mucho más cerca cada semana de verse en ese once inicial, que para mí no es tan importante".

Pellicer suele sorprender, pero ante la baja de David Ferreiro, no se adivinan los cambios que puede introducir en el once del Málaga. Está claro que Alfonso Herrero seguirá bajo palos y en principio también la línea de cuatro defensas (alguna vez ha rotado a los laterales, pero Carlos Puga ha estado algunas sesiones fuera y con Dani Sánchez últimamente está contando menos). Por delante Manu Molina y Genaro Rodríguez están siendo fijos y encima no tiene a Juanpe, Sangalli no anda fino y de Ramón ya ha adelantado que no saldrá de inicio.

Luego está el cuarteto ofensivo de la casa formado por David Larrubia, Kevin, Dani Lorenzo y Roberto Fernández. Si acaso, podría meter a Dioni y renunciar a alguno de los hombres de banda. Ya ha apuntado que quizás más que movimiento de hombres, lo que prepara es movimientos tácticos.