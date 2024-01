Horario y dónde ver en TV el Málaga CF - Castellón

Málaga CF y Castellón se miden en el partido que abre la segunda vuelta de la competición en Primera RFEF. Cuarto contra primero, un duelo de equipos en la cumbre de la categoría y que en la ida se vieron en Castalia con victoria local (2-1). Ahora las tornas han cambiado y las dinámicas son diferentes.

Sergio Pellicer

El entrenador del Málaga CF comentó la importancia del duelo: "Es cierto que es un partido que son más de tres puntos. Hay cosas como el 'goal average'. No es una final, porque eso es cuando no hay nada detrás. La diferencia es la regularidad en cuanto a victorias. Después, pasé lo que pase, va a ver mucho por hacer. Es verdad que si ganamos es un chute de ilusión. Si recibimos un resultado que no es el deseado, pues durará 24 horas. El rival está haciendo cosas que no son normales en la categoría". "Lo digo porque es el inmediato y es cierto que jugando contra lo primeros y están demostrando que son los primeros por clasificación y por lo que transmiten, pero ahora empezamos la primera vuelta. Comienza la segunda vuelta y tenemos que ser nosotros mismos y con confianza. Debemos saber que no hemos entrado bien a los partidos después del parón y hay que preparar un partido de mucho voltaje. Mucha confianza de mis jugadores. Va a ser un partido de ida y vuelta por las formas de jugar", añadió.

Dick Schreuder

"Jugar en casa del Málaga es un gran partido. Tienen un estadio muy bonito y una gran afición. Son un club histórico también y son un buen equipo. Ganamos dos difíciles partidos fuera de casa, contra buenos equipos. Perdimos dos también", decía Dick Schreuder, entrenador del Castellón antes de viajar a la Costa del Sol.

Fecha y horario

Málaga CF y Castellón se enfrentan en la primera jornada de la segunda vuelta de la RFEF este domingo 21 de enero a partir de las 20:00 horas en La Rosaleda.

Cómo y dónde ver en TV

El partido será ofrecido por la plataforma por streaming FEFTV.