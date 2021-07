José Alberto López decía que para él lo del sábado ante el Atlético Malagueño ya era el primer partido de la pretemporada. “Empieza lo bueno”, decía el asturiano. Fue un primer test, pero esto es un examen. Recibe el Vélez al Málaga en el Vivar Téllez (20:00 horas), un derbi provincial de esos que de cuando en cuando pierden el carácter de amistoso. Habrá 350 espectadores, todos los permitidos

El Málaga, todavía por hacer, se planta en la Axarquía en un contexto radicalmente opuesto al de la pretemporada pasada. Ahora es un equipo con armazón y hechuras, con niños algo más curtidos y un técnico con ganas de comerse el mundo.

Hay muchas ganas de ver por Málaga cómo se va a desenvolver el conjunto blanquiazul. Una idea circula en el ambiente de que será una mezcla de lo que nos mostró el Mirandés esta última temporada con ramalazos de lo que ya se solía ver por estas tierras con Pellicer. Un conjunto comprometido, rocoso, generoso, pero también vertical y con automatismos en ataque.

No se espera que eso llegue de la noche a la mañana. Precisamente para eso están este tipo de partidos de preparación, para ir cogiendo tono, ideas y confianza. El resultado, como dice el cántico, da igual porque lo que está en juego es una inversión a medio plazo. Es pretemporada, demonios.

Hay un grupo ya importante de jugadores en el vestuario que dan continuidad a lo que se empezó a tejer por parte de Manolo Gaspar y compañía. A esos ya se les conoce más que de sobra, pero no significa que no se les espere. ¿Seguirán en la misma línea Escassi y Luis Muñoz? ¿Darán otro salto de calidad más Jozabed y Jairo? ¿Se asentarán Ismael, Ramón y compañía? Preguntas que se hace uno todos los veranos, donde es difícil que la ilusión no esté por las nubes, como confesaba Jozabed a Málaga Hoy hace unos días.

A nadie se le escapa, más allá de esta cuestiones, el interés más fuerte está en comprobar cómo van los nuevos fichajes, verlos en acción. Hasta la fecha han llegado Javi Jiménez, Paulino de la Fuente, Ismael Gutiérrez (jugador del primer equipo a todos los efectos pese a su dorsal) y Brandon Thomas. A ver quiénes participan.

Enfrente estará un Vélez que la pasada campaña hizo una gran apuesta y terminó consiguiendo un incontestable ascenso a la Segunda RFEF. El partido se podrá ver en directo por TDT a través de Axartel después de que el club veleño no accediese a que 101TV emitiese el duelo. El Málaga prevé darlo por sus canales oficiales.