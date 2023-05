Horario y dónde ver en TV el Alavés - Málaga

Jornada 41 de Segunda División en la que el Málaga CF visita al Alavés en el estadio de Mendizorroza a partir de las 18:30 horas del sábado 20 de mayo de 2023. El partido podrá verse en directo por televisión a través de LaLiga SmartBank TV y Movistar LaLiga además de otros operadores como Amazon Prime Video. También se podrán seguir las jugadas más destacadas del partido minuto a minuto en la retransmisión online de la web de Málaga Hoy.

Sergio Pellicer viajó con 23 jugadores a Vitoria: Manolo Reina, Appiah, Javi Jiménez, Bustinza, Juande, Lago Junior, Luis Muñoz, Febas, Gallar, Chavarría, Yáñez, Genaro, Delmás, N'Diaye, Jozabed, Burgos, Villalba, Ramalho, Escassi, Rubén Castro, Álex Calvo, Cristian y Arturo.

Árbitro del Alavés-Málaga

El encargado de dirigir el encuentro será el veterano colegiado canario Daniel Trujillo Suárez, que estará apoyado desde el VAR por Víctor Areces Franco.

No han sido nada buenas las experiencias con el árbitro de Santa Cruz de Tenerife, especialmente las dos últimas. La más reciente fue ante el Albacete, donde sacó dos tarjetas amarillas casi seguidas a Luis Muñoz, que se fue a la calle por unos aspavientos tras la primera amonestación. El entonces capitán no estuvo bien, pero el árbitro se pudo haber ahorrado la roja.

Curiosamente también fue el árbitro del partido de la primera vuelta en La Rosaleda entre el Málaga y el Alavés. Aunque los blanquiazules vencieron, Trujillo Suárez -que en su trayectoria con los malacitanos cuenta 12 derrotas y un empate de 19 partidos- expulsó al entonces entrenador Pepe Mel, que además tuvo que cumplir dos partidos de suspensión.

Pellicer, sobre el Alavés

“Dos equipos con sensaciones opuestas. Nos vamos a encontrar un equipo con la idea de su entrenador, domina bien el balón parado, que compite, está en el partido en todo momento. que en su estadio fuerte porque solo ha perdido un partido. Exceptuando algún partido y algún tramo de partido, el equipo está compitiendo. La semana pasada había un rival que parecía que no se jugaba nada pero todos compiten. No podemos menospreciar al rival cuando ganamos y cuando perdemos menospreciarnos a nosotros mismos. Yo estoy aquí para abrigar al equipo, ya habrá momento de desnudarnos. Los que llevamos un grupo no podemos desfallecer. Ya llegará el momento, tenemos nuestros vaivenes. Ellos necesitan victoria porque están peleando por el ascenso directo. Últimamente no ha ocurrido que los de arriba hayan perdido tantos partidos. Significa lo difícil que es la competición. Será un partido de intensidad, mucho ritmo y debemos estar atentos de la primera a la última jugada”.

Fecha y hora del Alavés-Málaga

El partido se jugará el sábado 20 de mayo de 2023 a partir de las 18:30 horas

Cómo y dónde ver en televisión

El Alavés-Málaga se podrá ver a través de LaLiga SmartBank TV