Horario y cómo ver en TV el España-Japón del Mundial sub 17

El camino hacia Yakarta pasa por Japón, o lo que es lo mismo, el conjunto nipón es el rival de la Selección Española sub 17 en los octavos de final de la Copa del Mundo de Indonesia, en la que intervienen los malagueños Izan Merino (Málaga CF) y Dani Muñoz (Atlético de Madrid). Los de José Lana sueñan con estar en los cuartos de final que se disputan en Yakarta, la capital del país, y para ello tendrán que vencer a una aguerrida Japón.

Los nipones llegan a estos octavos comandados por Rento Takaoka y sus cuatro goles en tres partidos. Los dos últimos en el tercer y definitivo partido de la fase de grupo donde los asiáticos consiguieron la clasificación venciendo por 0-2 a Senegal. Con seis puntos en su casillero, Japón se ha plantado en estos cuartos de final siendo una de las mejores terceras, tirando de épica y dejando a Senegal como segunda en beneficio de Argentina en el grupo D, debido al duelo anteriormente mencionado.

España, por su parte, no sabe lo que es perder en este Mundial de Indonesia. Los chicos de José Lana, totalmente aclimatados al cálido clima y la cultura local, comenzaron ganando a Canadá en el debut gracias a los tantos de Marc Guiu y Quim Junyent. Posteriormente, salieron victoriosos en un exigido duelo contra Malí (1-0, gol de Juan Hernández) y firmaron tablas en el último choque ante Uzbekistán, partido en el que Igor Oyono y Roberto Martín vieron puerta. En estos tres partidos que España ha disputado hasta la fecha en tierras indonesias los premios MVP han sido siempre para nuestros jugadores: Marc Guiu, Héctor Fort y Roberto Martín.

Tal y como pasó con el último duelo ante Uzbekistán, según los registros existentes este España - Japón será un duelo que se dará en el Stadion Manahan de Surakarta por primera vez en categoría sub 17.

En la previa de este duelo, el seleccionador sub-17, José Lana, habló sobre lo que supone el partido ante Japón: "Ya no hay ningún equipo fácil, no lo hubo en la primera fase y ahora es un nivel más. Japón es un equipo muy bueno física y tácticamente y cuenta con muy buenos jugadores". Cuando preguntaron al técnico asturiano sobre la presencia de Rento Takaoka dijo: "Haremos lo que hacemos en cada partido, intentar ser nosotros y no vamos a modificar nada por la presencia de ningún jugador rival".

Finalmente, José Lana también reflexionó sobre cómo se prepara su equipo para jugar un partido de esta envergadura. "Vamos a hacer lo que hacemos siempre. Intentamos que los chicos se abstraigan del contexto que significa cada partido. Lo más importante es que estén centrados en la siguiente jugada, lo que ya pasó es historia del fútbol y no se puede cambiar y, por ello, intentamos que estén centrados en resolver con éxito la siguiente jugada", sentenció.

Fecha y horario

La Selección Española sub 17 afronta su primer partido de eliminatoria en el Mundial frente a Japón en el Stadion Manahan de Surakarta (13:00 hora peninsular española).

Cómo y dónde ver en TV

El partido se podrá ver a través de Gol Play en abierto. También se puede ver online por FIFA+