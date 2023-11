Dean Huijsen, un malaguista más en La Rosaleda

Hay fotos de Dean Huijsen en edad alevín con el brazalete de capitán del Málaga. Es un canterano del Málaga CF en uno de los clubes más grandes de Europa, la Juventus de Turín. Sergio Pellicer le tuvo entrenando alguna vez con el primer equipo cuando tenía sólo 15 años, pero su proyección se desbordó para la realidad del Málaga de entonces, ya sumido en un problemón económico y sin capacidad para hacer esfuerzos para retener a jugadores de dimensión superior.

Nacido en 2005 y criado en Marbella, Huijsen mantiene los lazos con la Costa del Sol. Y estuvo este sábado animando al Málaga en La Rosaleda. A través de las redes sociales colgó varias fotos y un vídeo del penalti marcado por Kevin con ánimos inequívocos para el club local, aunque finalmente no pudo conseguirse nada positivo. Internacional con Países Bajos, con el que ha jugado varios torneos, en meses pasados se informó de que el jugador estaba realizando los trámites para obtener la nacionalidad española y representar a la Roja de manera oficial. Es sintomático que no haya estado este parón ni con la sub 21 ni con la sub 19 oranje.

Huijsen ya debutó de manera oficial con la Juventus, nada menos que en un duelo ante el Milan. "Tiene habilidades especiales, puede convertirse en un gran jugador. Ha jugado con la serenidad de un jugador de 30 años. No puso en apuros a su compañero e hizo una intervención a lo Ciro Ferrara", decía su entrenador, Allegri, tras el partido, en referencia a una jugada en banda en la que tuvo un choque con Leao y lo mandó fuera del campo al estilo del histórico central italiano: "Estoy feliz de que un chico de 2005 haya debutado en el campo". La Juve dejó unos 200.000 euros y con unas variables existe la posibilidad de que fueran 300.000 euros más. Entre ellas la de debutar con el primer equipo de manera oficial, algo que ya ha conseguido el espigado jugador holandés de nacimiento pero malagueño de adopción y puede que español de oficio.