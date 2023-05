Horarios de las jornadas 41 y 42 de LaLiga Smartbank: Alavés-Málaga CF y Málaga CF-Ibiza

LaLiga dio a conocer los horarios de las últimas jornadas de la competición en Segunda División, la 41 y 42. Serán ambas en horario unificado y en sábado. El Málaga jugará ante el Alavés el sábado 20 de mayo a las 18:30 horas en Mendizorroza. Es poco probable que el partido cambie porque el cuadro babazorro está inmerso en la pelea por el ascenso directo y no parece que la próxima semana se vaya a aclarar todo. Sí es más probable que pueda variar el encuentro de la jornada 42, que se ha fijado el sábado 27 de mayo a las 21:00 horas. El Málaga debe cerrar la temporada ante el Ibiza en La Rosaleda, un partido bastante triste que será el colofón a una temporada nefasta. Si los dos equipos no se juegan nada, como en este caso sucederá con el descenso a Primera RFEF de ambos, LaLiga suele sacarlos del menú comprimido. En cualquier caso, es la hora fijada para los dos últimos encuentros. Antes, se jugará este sábado 13 de mayo ante el Mirandés en La Rosaleda (21:00), donde se certificaría el descenso si no se gana. Un empate hace matemática la bajada. Incluso se puede descender con una victoria en función de lo que suceda en otros campos.

Asunción del descenso

"La situación es la que es. Hay que aceptarla, como todo en la vida, como cuando vienen las cosas así. El momento ha sido inesperado, pero la vida es así, las cosas buenas y malas hay que aceptarlas y nos tendrá que hacer más fuertes para el futuro", decía Kike Pérez tras el drama vivido en Ponferrada, que quería mandar siempre energía positiva: "No esperé este desenlace, no soy un osado pero soy un optimista por naturaleza, hemos llegado hasta aquí con la ayuda de todos, creo que es algo que tiene que quedar en el recuerdo y pensar en levantarnos, porque somos el Málaga. Tenemos una responsabilidad tremenda todos. No se merece lo que ha pasado, hay que hacer autocrítica, ver lo malo y también lo bueno. Yo he tenido la suerte de ver también cosas buenas. Lo primero que necesita el club para volver al fútbol profesional es la afición. Dije un día que era de 11, otro que era de un 100. La afición es la mejor de España. Lo siento en lo más profundo de mi alma".