Kike Pérez: "Hemos fracasado, pero vamos a volver más fuertes"

Kike Pérez, director general del Málaga, dio la cara en las entrañas de El Toralín, donde se consumó de manera virtual el descenso del club a Primera RFEF. Visiblemente emocionado habló con sinceridad, asumió el fracaso aunque él llegara cuando la nave hacía aguas y quiso mandar un mensaje optimista.

"La situación es la que es. Hay que aceptarla, como todo en la vida, como cuando vienen las cosas así. El momento ha sido inesperado, pero la vida es así, las cosas buenas y malas hay que aceptarlas y nos tendrá que hacer más fuertes para el futuro", decía el vitoriano, que quería mandar siempre energía positiva: "No esperé este desenlace, no soy un osado pero soy un optimista por naturaleza, hemos llegado hasta aquí con la ayuda de todos, creo que es algo que tiene que quedar en el recuerdo y pensar en levantarnos, porque somos el Málaga. Tenemos una responsabilidad tremenda todos. No se merece lo que ha pasado, hay que hacer autocrítica, ver lo malo y también lo bueno. Yo he tenido la suerte de ver también cosas buenas. Lo primero que necesita el club para volver al fútbol profesional es la afición. Dije un día que era de 11, otro que era de un 100. La afición es la mejor de España. Lo siento en lo más profundo de mi alma".

"Cuando en el fútbol pasa algo de este tipo, sin saber nada, tengo la experiencia de que cuando un equipo de este nivel está en una situación tan complicada como llevaba tantos meses, tenemos que mirar en el origen. La pretemporada, cómo empezó todo, cómo se diseñó todo, los partidos, el inicio... Esa pretemporada que a los aficionados les puede parecer que es sólo hacer tiempo para que se inicie la competición, pero para los profesionales es muy importante. Da el nivel físico para todo el año, para cohesionar a un grupo de futbolistas que no se conocen y vienen a un club. Hay que coger piernas, fondos y automatismos...", apuntaba sobre el origen de todo el director general.

"Por supuesto, ya no voy a decir desde ahora, porque emocionalmente no me encuentro por las fuerzas, pero ya pensamos en el futuro. El plan B existía, estaba autorizado. Claro que habíamos pensado en ese escenario. No lo hablábamos, pero estaba pensado en esas tardes noches de La Rosaleda. Vamos a volver más fuertes que nunca, lo vamos a dar todo. Es un fracaso de todos los que componemos el club. Lo hemos intentado hacer lo mejor posible, pero hemos fracasado y el varapalo es muy grande. Dentro del fracaso, quedarnos con cosas positivas de estos meses. No hay que ser tremendistas. Siempre pensar que somos el Málaga y lo vamos a llevar al sitio en que debe estar", proseguía Pérez, que decía cómo estaba el vestuario: "Se habla poco, sobran las palabras, todo el mundo sabe perfectamente el momento que es. Sólo hay miradas y poco más".