Horas extra para los lesionados Kevin, Dioni y Ramón con vistas al Málaga CF - Linares

Sergio Pellicer ya está absolutamente centrado en el próximo partido del Málaga, que será el domingo ante el Linares en el estadio de La Rosaleda. Fue un lunes de descanso para la gran mayoría, pero algunos futbolistas blanquiazules sí pasaron por el estadio para hacer horas extra y afinar con vistas a la trascendental cita. El técnico espera poder contar de nuevo para la jornada 30 de Primera RFEF con los lesionados que se perdieron la salida a Algeciras: Kevin Medina, Dioni Villalba y Ramón Enríquez.

"Es una semana un poco larga, hoy fue sesión de recuperación para algunos. Mañana empezamos sin descanso, nos venía muy bien para recuperar a jugadores. Kevin igual se entrena mañana parcialmente. Una preparación muy focalizada en el partido a partido. Son semanas que nos dispersan un poco, por todo lo que conlleva la Semana Santa de Málaga, pero estoy con mucha ilusión y ganas de que llegue el partido del domingo y conseguir los tres puntos", contó el entrenador del Málaga en los micrófonos de SER Deportivos Málaga en su visita este Lunes Santo a la Virgen del Rocío, apuntando que espera que esta Semana Santa no distraiga a su plantilla.

Cree que podrá contar con todos los que estaban en la enfermería, si bien a Ramón todavía queda para poder verle competir. "Esperemos que también Dioni trabajó hoy, también. Kevin creo que va a poder estar, Ramón hará su segunda semana completa. La única baja será Haitam. Espero que podamos estar todos, también los chicos del filial. Ahora es el momento importante en que todos tienen que subir el rendimiento y todos tenemos que dar ese plus", desarrolló el de Nules.

El Cautivo y El Rocío

Acerca de su experiencia con la Semana Santa y esa doble ofrenda floral a El Cautivo y El Rocío, Pellicer confesó que es algo muy especial: "Es mi primera vez, en el momento en que me lo dijo el club no lo dudé. He venido con varios jugadores: Kevin, Ramón... incluso he traído a mi hija para que se impregne. Llevo muchos años aquí, pero es la primera vez. Sí que me impactó cuando llegué a Málaga en el año 96, y es una imagen que tengo siempre. Es muy emocionante y quiero desear todo lo mejor".